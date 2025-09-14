Vietjet Sports Day 2025 sôi động, kịch tính và đầy cảm hứng

Trên sân thi đấu, tinh thần thể thao không biên giới đã được Vietjet kết nối, lan toả tới không chỉ các vận động viên tham dự mà cả những người hâm mộ. Tinh thần đồng đội, sự quyết tâm và nụ cười chiến thắng tại Vietjet Sports Day 2025 đã tạo nên bức tranh rực rỡ đầy màu sắc và hơn thế nữa là cầu nối văn hoá, thể thao ý nghĩa giữa các quốc gia, các dân tộc.