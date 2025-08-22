VietinBank tổ chức thành công Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025

VietinBank vừa tổ chức thành công Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 với chủ đề “Chiến lược mới trong dòng chảy toàn cầu” tại khách sạn Sheraton Saigon.

Diễn đàn quy tụ gần 500 doanh nghiệp, cùng số lượng diễn giả tham dự đông nhất trong chuỗi sự kiện chuyên đề của VietinBank từ trước đến nay. Điều này cho thấy sức hút của diễn đàn cùng sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Quan trọng hơn, diễn đàn cũng mở ra hướng hợp tác thực chất giữa VietinBank và doanh nghiệp, tạo nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Đồng hành doanh nghiệp trong dòng chảy thương mại toàn cầu

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đại diện VietinBank nhấn mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội lớn và thách thức mới. Xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng, sự điều chỉnh chính sách thương mại từ các nền kinh tế lớn - đặc biệt là Mỹ, buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận. VietinBank mong muốn thông qua diễn đàn này, cộng đồng doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn thông tin cập nhật, phân tích chuyên sâu và định hướng hành động cụ thể; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thương mại.

Ông Lê Duy Hải - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc VietinBank TP.HCM - phát biểu khai mạc sự kiện.

Hai phiên thảo luận chuyên sâu tại sự kiện mang đến góc nhìn thực tiễn cho doanh nghiệp. Phiên 1 - “Thuế quan Mỹ và chiến lược chuyển mình của doanh nghiệp xuất nhập khẩu”, tập trung làm rõ tác động của chính sách thương mại và thuế quan của Mỹ đến xuất khẩu của Việt Nam; đồng thời cảnh báo rủi ro liên quan đến gian lận xuất xứ và biện pháp phòng vệ thương mại, phân tích hiện tượng “hàng hóa trung chuyển (goods transshipment)”.

Các phiên thảo luận tại diễn đàn thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp.

Tại phiên này, chuyên gia đưa ra khuyến nghị doanh nghiệp cần thực hiện biện pháp tăng cường minh bạch trong chuỗi cung ứng, chủ động chuẩn hóa hồ sơ xuất xứ; đồng thời đa dạng hóa thị trường để giảm sự phụ thuộc vào số ít thị trường lớn. Chuyên gia cũng đưa ra đánh giá về luồng luân chuyển, thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khuyến nghị về việc thích ứng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu với nhiều kịch bản phù hợp.

Trong phiên 2 - “Thúc đẩy kinh tế tư nhân và cơ hội thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, diễn đàn đi sâu vào phân tích cơ hội cho khu vực sản xuất và công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, chuyên gia phân tích sâu rộng về làn sóng dịch chuyển dòng vốn và đơn hàng toàn cầu. Làn sóng này mở ra khả năng Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của tập đoàn đa quốc gia.

Để nắm bắt cơ hội này, doanh nghiệp cần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đáp ứng kịp thời tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất xứ nghiêm ngặt; đồng thời xây dựng chiến lược dài hạn để thích ứng linh hoạt với yêu cầu của thị trường quốc tế từ việc ứng phó thế nào với các cuộc điều tra phòng vệ thương mại, cho đến định hướng sản phẩm khi thị trường xuất khẩu thay đổi. Cùng với thông tin mang tính phân tích, diễn đàn còn nêu ra giải pháp cụ thể giúp doanh nghiệp có thể áp dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hai phiên thảo luận chuyên sâu tại sự kiện mang đến góc nhìn thực tiễn cho doanh nghiệp trong bối cảnh xuất nhập khẩu nhiều biến động.

Cầu nối thông tin và giải pháp cho doanh nghiệp

Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 do VietinBank tổ chức không chỉ cung cấp thông tin mới nhất về chính sách và xu hướng thương mại quốc tế, mà còn mang đến giá trị thiết thực với góc nhìn đa chiều dành cho doanh nghiệp. Trước hết, diễn đàn cho thấy bức tranh toàn cảnh về kinh tế vĩ mô và dòng chảy thương mại, giúp doanh nghiệp định vị rõ vị thế của mình. Tiếp đến là phân tích chuyên sâu với dữ liệu và dẫn chứng cụ thể, mang lại góc nhìn tổng quan về hệ thống và tầm nhìn chiến lược. Quan trọng nhất, diễn đàn gợi mở giải pháp hành động từ kiểm soát xuất xứ, chuẩn hóa quy trình sản xuất đến đa dạng hóa thị trường - bước đi thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sự kiện thu hút gần 500 doanh nghiệp tham dự.

Song song với phần chia sẻ của chuyên gia, VietinBank cũng giới thiệu giải pháp tài chính và sản phẩm, dịch vụ được thiết kế riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Điều này khẳng định vai trò của VietinBank không chỉ là đơn vị tổ chức sự kiện, mà còn là đối tác chiến lược, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp triển khai kế hoạch kinh doanh mới.

Toàn cảnh Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025.

Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 diễn ra thành công và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. VietinBank kỳ vọng cùng với thông tin từ diễn đàn và năng lực hợp tác vượt trội, cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thêm trợ lực để nâng cao khả năng cạnh tranh, sẵn sàng nắm bắt và phát huy cơ hội trong dòng chảy thương mại toàn cầu.