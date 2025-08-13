VietinBank tung ưu đãi ‘Pack2School’ hấp dẫn mùa tựu trường

Từ 4/8 đến 30/11, VietinBank triển khai chương trình khuyến mãi “Pack2School - Tựu trường chill, rinh quà chất” dành riêng cho khách hàng trẻ trong độ tuổi từ 15 đến dưới 24.

Chương trình áp dụng cho khách hàng (sinh từ năm 2001 đến 2010) mở mới hoặc đã có tài khoản thanh toán Smart của VietinBank trong thời gian khuyến mãi. Với mỗi giao dịch mở tài khoản, kích hoạt dịch vụ ngân hàng số VietinBank iPay qua các kênh như iPay, eKYC hoặc tại quầy giao dịch, nộp tiền và duy trì số dư tài khoản, thanh toán hóa đơn/học phí, gửi tiết kiệm… khách hàng sẽ nhận được một mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng.

Hình thức tham gia đơn giản, không giới hạn số lượng mã dự thưởng. Việc giao dịch càng nhiều, cơ hội trúng càng cao giúp chương trình dễ dàng tiếp cận nhóm khách hàng học sinh, sinh viên trên toàn quốc, đặc biệt là những người đang bước vào giai đoạn độc lập tài chính đầu đời.

Với mỗi giao dịch hợp lệ, khách hàng được nhận một mã dự thưởng để tham gia quay số may mắn.

Chương trình mang đến hơn 500 triệu đồng giá trị giải thưởng, trong đó nổi bật là các thiết bị công nghệ và phần quà thiết thực, gần gũi nhu cầu của giới trẻ:

Giải thưởng hàng tháng (triển khai trong 4 tháng): Giải nhất - laptop Dell Latitude 5450 512 GB; giải nhì - điện thoại Samsung Galaxy A36; giải ba - đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 165; giải khuyến khích - 100 giải tiền chuyển khoản 500.000 đồng mỗi tháng.

Giải đặc biệt cuối chương trình: Xe máy điện VinFast Vento S dành cho khách hàng may mắn nhất trong toàn bộ thời gian triển khai.

Việc lựa chọn những món quà gần gũi, giá trị cao và phù hợp xu hướng công nghệ đã giúp chương trình tạo được sức hút lớn ngay từ khi bắt đầu truyền thông.

Không chỉ mang tính chất khuyến mãi, chương trình “Pack2School” còn thể hiện định hướng lâu dài của VietinBank trong việc tiếp cận và đồng hành thế hệ trẻ trong hành trình trưởng thành tài chính. Việc sở hữu tài khoản ngân hàng, sử dụng iPay, thanh toán không tiền mặt… sẽ giúp học sinh, sinh viên có cơ hội rèn luyện thói quen chi tiêu hợp lý, hiểu về tài chính cá nhân và chuẩn bị hành trang vững chắc trong tương lai.

Khách hàng từ 15 đến dưới 24 tuổi có thể tham gia chương trình bằng cách mở tài khoản thanh toán VietinBank tại quầy hoặc ứng dụng iPay; kích hoạt dịch vụ ngân hàng số VietinBank iPay; giao dịch qua iPay như nộp tiền và duy trì số dư tài khoản, thanh toán hóa đơn/học phí, gửi tiết kiệm trong thời gian từ 4/8 đến 30/11. Mỗi giao dịch hợp lệ như trên sẽ được cấp một mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng hàng tháng và cuối chương trình.

“Pack2School - Tựu trường chill, rinh quà chất” là lời nhắn gửi của VietinBank, thúc đẩy thế hệ trẻ hãy bắt đầu hành trình tài chính cá nhân một cách chủ động, hiện đại và đầy hứng khởi ngay hôm nay.