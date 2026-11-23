Ngày 17/11 tại TP.HCM, VietinBank tổ chức sự kiện Vietnam Connect Forum 2026, thu hút gần 300 đại diện doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sự kiện Vietnam Connect Forum 2026 được tổ chức nhằm cập nhật triển vọng đầu tư, trao đổi về chính sách và mở rộng cơ hội kết nối kinh doanh tại Việt Nam.

Tham dự và chia sẻ tại diễn đàn có bà Bùi Thu Thủy - Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; ông Nguyễn Xuân Thành - chuyên gia kinh tế; cùng ông Lê Duy Hải - Phó tổng giám đốc VietinBank.

Đối thoại về môi trường đầu tư và triển vọng kinh doanh ở Việt Nam

Phát biểu khai mạc, ông Lê Duy Hải nhấn mạnh vai trò đồng hành của ngân hàng đối với nhà đầu tư ngay từ thị trường xuất phát, trước khi doanh nghiệp đưa ra quyết định đầu tư.

Theo đó, VietinBank chủ động kết nối nhà đầu tư với cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến đầu tư, đối tác địa phương và cơ hội kinh doanh, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu thị trường, triển khai và mở rộng hoạt động.

Ông Lê Duy Hải, Phó tổng giám đốc VietinBank, phát biểu khai mạc Vietnam Connect Forum 2026.

Tại phiên thảo luận về triển vọng đầu tư FDI và định hướng chính sách, bà Bùi Thu Thủy cập nhật bức tranh thu hút đầu tư nước ngoài, định hướng thu hút FDI thế hệ mới và những điểm đáng chú ý trong chính sách đầu tư của Việt Nam.

Ở góc độ thuế, bà Nguyễn Thị Cúc tập trung phân tích thay đổi trong chính sách và quản lý thuế năm 2026, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân… cùng nhiều vấn đề như ưu đãi thuế, hoàn thuế...

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thành mang đến góc nhìn về triển vọng kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính - ngân hàng: Biến động về giá năng lượng, lạm phát, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, thương mại quốc tế, tỷ giá và lãi suất...

Các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý chia sẻ về triển vọng đầu tư, chính sách và môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Đáng chú ý, phiên tọa đàm có sự tham gia của ông Kenneth Tse - Phó chủ tịch phụ trách Tổ chức Chuỗi cung ứng và Sản xuất Intel Foundry, kiêm Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam và ông Angus Lin - Trưởng văn phòng hợp tác VietinBank tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) bên cạnh 3 chuyên gia trên. Phiên thảo luận do ông Nguyễn Trần Kiên - Phó giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp, kiêm Giám đốc Ban FDI và Nguồn vốn Quốc tế VietinBank - điều phối.

Phiên tọa đàm có sự tham gia của đại diện Intel và VietinBank.

Từ góc nhìn thực tiễn của doanh nghiệp FDI, các diễn giả trao đổi về những vấn đề gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất và đầu tư như năng lượng xanh, cơ chế mua bán điện trực tiếp, phát triển nhà cung ứng nội địa, tài trợ chuỗi cung ứng...

Business Matching - kết nối nhu cầu, mở rộng cơ hội hợp tác

Bên cạnh phiên chia sẻ chuyên môn, Business Matching là một trong những điểm nhấn của chương trình, với hàng chục phiên kết nối trực tiếp theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Khác với hoạt động giao lưu thông thường, Business Matching tập trung vào nhu cầu hợp tác cụ thể, tạo điều kiện để doanh nghiệp FDI gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Qua đó, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu năng lực đối tác, trao đổi yêu cầu hợp tác và đánh giá khả năng sử dụng dịch vụ cũng như kế hoạch mở rộng đầu tư. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận khách hàng FDI, tìm kiếm hướng hợp tác mới.

Hoạt động Business Matching kết nối doanh nghiệp FDI với các đối tác cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Hoạt động kết nối cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài ngày càng đa dạng. Bên cạnh nguồn vốn và dịch vụ ngân hàng, doanh nghiệp cần một mạng lưới đối tác có năng lực hỗ trợ quá trình đầu tư, vận hành và phát triển dự án.

VietinBank - đối tác chiến lược toàn diện của cộng đồng doanh nghiệp FDI

Vietnam Connect Forum 2026 thể hiện định hướng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI của VietinBank, với vai trò không chỉ là ngân hàng cung cấp giải pháp tài chính mà còn là đối tác kết nối nhà đầu tư với thông tin thị trường, chuyên gia, đối tác và nguồn lực cần thiết tại Việt Nam.

VietinBank phát triển hệ sinh thái dịch vụ theo định hướng “One-stop Solution”, đầu mối kết nối doanh nghiệp với mạng lưới đối tác chuyên nghiệp trong lĩnh vực pháp lý, thuế, kế toán, nhân sự, logistics, bất động sản công nghiệp, bảo hiểm...

Nhờ đó, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn lực hỗ trợ, giảm thời gian tìm kiếm đối tác, nâng cao hiệu quả phối hợp và tập trung nguồn lực cho kinh doanh.

Với năng lực tài chính, mạng lưới và hệ sinh thái kết nối ngày càng mở rộng, VietinBank hướng tới trở thành đối tác chiến lược toàn diện, đồng hành cùng nhà đầu tư từ giai đoạn tìm hiểu thị trường đến triển khai, vận hành và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Những nỗ lực này được ghi nhận qua giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất dành cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam”, khẳng định năng lực và uy tín của VietinBank trong cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài.