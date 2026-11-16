VietinBank iPay Mobile mở kho quà gần 2,2 tỷ đồng

Từ nay đến 10/1/2027, VietinBank chính thức triển khai chương trình khuyến mại “Mở túi - Khui quà” trên VietinBank iPay Mobile, mang đến kho quà tặng tổng giá trị gần 2,2 tỷ đồng.

Theo chương trình, khách hàng có cơ hội sở hữu nhiều quà tặng hấp dẫn khi trải nghiệm tiện ích và thực hiện giao dịch hàng ngày trên ứng dụng.

“Mở túi - Khui quà”, săn giải thưởng

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là 1 giải Đặc biệt - ôtô VinFast VF3 bản Plus trị giá 300 triệu đồng cùng 8 giải Nhất - iPhone 18 Pro 256 GB, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng. Đây là phần thưởng hấp dẫn, hứa hẹn mang đến thêm nhiều niềm vui và bất ngờ cho khách hàng trong mùa mua sắm, giải trí và du lịch cuối năm.

VietinBank iPay Mobile mang đến kho quà gần 2,2 tỷ đồng với cơ hội sở hữu ôtô VinFast VF3, iPhone 18 Pro và hàng chục nghìn phần thưởng hấp dẫn.

Không dừng lại ở đó, kho quà còn quy tụ nhiều sản phẩm công nghệ và tiện ích gia đình như máy quay DJI Osmo Pocket 4, đồng hồ thông minh Garmin, robot hút bụi lau nhà Xiaomi, tai nghe AirPods, máy lọc không khí Samsung, loa Bluetooth JBL cùng nhiều quà tặng thiết thực khác.

Đặc biệt, chương trình còn mang đến hàng nghìn ưu đãi khi sử dụng dịch vụ trên VietinBank iPay Mobile, với giá trị lên tới 1 triệu đồng cho dịch vụ đặt vé máy bay, cùng ưu đãi khi mua vé xem phim, đặt vé tàu, đặt vé xe, VNPAY Taxi và mua sắm VnShop. Khách hàng còn có cơ hội nhận quà hiện vật và phần thưởng nạp tiền điện thoại, giúp mỗi lượt mở túi trở thành trải nghiệm đầy mong đợi.

Giao dịch mỗi ngày, thêm cơ hội mở quà may mắn

Theo thể lệ, khách hàng đăng nhập ứng dụng hàng ngày sẽ được nhận 1 lượt mở quà/ngày. Đặc biệt, mỗi giao dịch thành công đối với các dịch vụ mua vé xem phim, đặt vé máy bay, đặt vé tàu, đặt vé xe, VNPAY Taxi và mua sắm VnShop mang đến 2 lượt mở quà, giúp khách hàng gia tăng cơ hội nhận thưởng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể nhận lượt tham gia khi thực hiện giao dịch đủ điều kiện khác như thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, gửi tiết kiệm trực tuyến, thanh toán VNPAY-QR từ nguồn tiền thẻ tín dụng, đăng ký đầu tư tự động, mua chứng chỉ quỹ, chứng chỉ tiền gửi, sử dụng dịch vụ bảo hiểm và nhiều hoạt động theo quy định của chương trình.

Mỗi lượt tham gia tương ứng một cơ hội mở túi quà may mắn. Kết quả được xác định ngẫu nhiên và hiển thị trực tiếp trên ứng dụng.

Riêng giải Đặc biệt - ôtô VinFast VF3, khách hàng cần thu thập đủ 4 mảnh ghép khác nhau trong quá trình mở quà để có thể nhận giải thưởng. Trong khi đó, các giải thưởng như iPhone 18 Pro và nhiều phần quà khác được xác định theo hình thức trúng thưởng ngẫu nhiên ngay khi mở túi.

Với cơ chế tích lũy lượt chơi gắn liền với giao dịch quen thuộc, chương trình mang đến thêm niềm vui cho khách hàng trong mỗi lần sử dụng ứng dụng ngân hàng số.

Ứng dụng ngân hàng số đáp ứng nhiều nhu cầu

Không chỉ mang đến cơ hội nhận phần quà giá trị, chương trình “Mở túi - Khui quà” còn là dịp để khách hàng khám phá hệ sinh thái tiện ích đa dạng được tích hợp ngay trên VietinBank iPay Mobile.

Với VietinBank iPay Mobile, khách hàng có thể dễ dàng mua vé xem phim; đặt vé máy bay, vé tàu, vé xe; đặt VNPAY Taxi và mua sắm trên VnShop. Bên cạnh tiện ích phục vụ đời sống, VietinBank iPay Mobile còn đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính của khách hàng. Từ thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet, nạp tiền điện thoại, mua Data 4G/5G, đến thanh toán VNPAY-QR bằng nguồn tiền thẻ tín dụng, quản lý và sử dụng thẻ, chuyển đổi trả góp giao dịch thẻ tín dụng, liên kết thẻ VietinBank Visa với Apple Pay, tất cả đều có thể thực hiện thuận tiện ngay trên ứng dụng.

Đối với nhu cầu tích lũy và quản lý tài sản, khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm tiết kiệm trực tuyến, tiền gửi thông minh, đầu tư tự động, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ tiền gửi, linh hoạt hơn trong việc xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân. Đồng thời, tiện ích như mở tài khoản số đẹp, đăng ký gói V-Plus/V-Advance, sử dụng nhóm gia đình V-Family, cùng sản phẩm Bảo hiểm VBI (bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm du lịch) tiếp tục mở rộng trải nghiệm ngân hàng số, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nhiều giai đoạn cuộc sống.

Ứng dụng còn tích hợp tiện ích như mua eSIM, quét QR thanh toán tại nước ngoài, hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong hành trình trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra chương trình “Mở túi - Khui quà”, việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ và thực hiện giao dịch đáp ứng điều kiện theo thể lệ còn mang đến cho khách hàng cơ hội tích lũy lượt mở túi quà may mắn. Nhờ đó, mỗi trải nghiệm trên VietinBank iPay Mobile không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn mở ra thêm cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn.

Độc giả truy cập VietinBank iPay Mobile, khám phá chương trình “Mở túi - Khui quà” và bắt đầu hành trình săn quà ngay tại đây.

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