Trúng Jackpot hơn 199 tỷ đồng từ giao dịch trên VietinBank iPay Mobile

Khách hàng tại An Giang mua vé qua điểm chạm Vietlott SMS trên VietinBank iPay Mobile và trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 199 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, chủ nhân giải thưởng là anh T.V., hiện sinh sống và làm công việc tự do tại tỉnh An Giang. Tại kỳ quay số mở thưởng xổ số tự chọn Power 6/55 số 01415 ngày 24/10, anh mua vé qua điểm chạm Vietlott SMS trên VietinBank iPay Mobile và trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 199 tỷ đồng . Giải thưởng được trao ngày 6/11/2026.

Niềm vui bất ngờ từ trải nghiệm quen thuộc

Với người trúng thưởng, khoảnh khắc biết mình là chủ nhân của giải thưởng giá trị lớn là trải nghiệm khó quên. Từ một giao dịch trên nền tảng số, khách hàng đón nhận tin vui đặc biệt, mở ra dấu mốc mới trong cuộc sống.

Anh T.V. cho biết đã tham gia dự thưởng sản phẩm xổ số tự chọn Vietlott khoảng 4 năm, thường chơi Mega 6/45 và Power 6/55. Khi nhận tin trúng thưởng, anh đang ở nhà. Do số tiền trúng thưởng lớn, anh chưa có ý định sử dụng ngay và sẽ cùng gia đình lên kế hoạch phù hợp.

Khách hàng nhận thưởng tại lễ trao thưởng ngày 6/11.

Câu chuyện của khách hàng cũng là dịp nhìn lại sự phát triển của dịch vụ số, khi ngày càng nhiều nhu cầu có thể đáp ứng ngay trên thiết bị di động. Với VietinBank iPay Mobile, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng và tiện ích tích hợp trên cùng một nền tảng.

VietinBank iPay Mobile - một ứng dụng đa tiện ích

Bên cạnh giao dịch ngân hàng cơ bản, VietinBank iPay Mobile liên tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, hướng đến đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính và thanh toán trong cuộc sống hàng ngày.

Thông qua ứng dụng, khách hàng có thể chuyển tiền, thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông, thanh toán QR, gửi tiết kiệm trực tuyến và chủ động quản lý tài khoản. Nền tảng còn tích hợp tiện ích phục vụ nhu cầu đời sống, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngay trên điện thoại.

Phiên bản VietinBank iPay Mobile 6.0 tích hợp nhiều dịch vụ ngân hàng và tiện ích đời sống.

Việc tích hợp nhiều dịch vụ trên cùng ứng dụng góp phần đơn giản hóa trải nghiệm, giảm bớt thao tác và tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Thay vì sử dụng nhiều kênh riêng biệt cho từng nhu cầu, khách hàng có thể chủ động thực hiện nhiều giao dịch ngay trên VietinBank iPay Mobile.

Đổi mới, nâng tầm trải nghiệm ngân hàng số

Trong quá trình chuyển đổi số, VietinBank tiếp tục phát triển và nâng cấp VietinBank iPay Mobile theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, chú trọng mở rộng hệ sinh thái tiện ích, cải tiến trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Từ giao dịch tài chính thường ngày đến tiện ích phục vụ đời sống, VietinBank iPay Mobile hướng đến vai trò nền tảng ngân hàng số đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Thông qua việc liên tục đổi mới sản phẩm và dịch vụ, VietinBank đưa tiện ích số đến gần hơn với khách hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng trải nghiệm ngân hàng số hiện đại, thuận tiện, an toàn.