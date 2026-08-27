Đêm chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026 khép lại với khoảnh khắc vỡ òa khi Đội tuyển Việt Nam bước lên đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á.

Tối 26/8, Đội tuyển Việt Nam bước lên ngôi vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026 sau trận chung kết lượt về với Thái Lan tại Mỹ Đình (Hà Nội). Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á, đồng thời nâng tổng số lần đăng quang của Việt Nam tại giải đấu khu vực lên 4.

Sau khoảnh khắc làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ, TS Nguyễn Thị Phương Thảo dành tặng ban huấn luyện và các cầu thủ đặc quyền một năm bay SkyBoss trên toàn mạng bay Vietjet Group, gồm Vietjet tại Việt Nam và Vietjet Thái Lan, tiếp sức cho hành trình tập luyện, thi đấu trong nước và quốc tế phía trước.

Vikki Digital Bank - ngân hàng chính thức tại Việt Nam của ASEAN United FC - cũng hòa chung niềm vui chiến thắng cùng đội tuyển và người hâm mộ, tiếp tục nối dài sự gắn kết bóng đá Việt Nam và giải đấu hàng đầu khu vực.

Từ tình yêu bóng đá đến khát vọng vươn ra biển lớn

Trận chung kết Việt Nam - Thái Lan lần nữa đặt hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á vào cuộc cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch. Bên ngoài sân cỏ, đây cũng là điểm gặp gỡ thú vị giữa TS Nguyễn Thị Phương Thảo và Madam Pang - hai “nữ tướng” có tình yêu và sự gắn bó đặc biệt với bóng đá.

TS Nguyễn Thị Phương Thảo hòa cùng người hâm mộ tiếp lửa Đội tuyển Việt Nam tại trận chung kết.

Ở vai trò khác nhau, hai nữ lãnh đạo có cách riêng để góp sức cho môn thể thao vua. Madam Pang trực tiếp tham gia quản trị và phát triển bóng đá Thái Lan; trong khi TS Nguyễn Thị Phương Thảo kết nối thêm nguồn lực từ doanh nghiệp, hàng không, tài chính - ngân hàng để hỗ trợ thể thao và bóng đá.

Nếu Việt Nam và Thái Lan tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý ở Đông Nam Á, mục tiêu tiếp theo của cả hai nền bóng đá là nâng cao khả năng cạnh tranh tại châu Á và tiến gần hơn đến sân chơi lớn của bóng đá thế giới. Bước tiến của hai đội tuyển vì thế không chỉ có ý nghĩa với mỗi quốc gia, mà còn góp phần nâng cao chất lượng và vị thế chung của bóng đá khu vực.

Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026.

Với bóng đá Việt Nam, chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026 là dấu mốc đáng nhớ, đồng thời mở ra kỳ vọng mới. Để tiến từ vị thế hàng đầu Đông Nam Á đến sân chơi lớn hơn, bên cạnh tài năng và bản lĩnh của cầu thủ, còn cần nền tảng phát triển dài hạn cùng sự chung sức của tổ chức bóng đá, doanh nghiệp và người hâm mộ.

Ngân hàng số đồng hành môn thể thao vua

Với Vikki Digital Bank, bóng đá là điểm chạm đặc biệt để đến gần hơn với cộng đồng. Ngân hàng số hướng đến phục vụ người dân đồng hành môn thể thao kết nối hàng triệu người Việt, từ khán đài rực đỏ đến từng gia đình cùng hướng về đội tuyển.

Trong vai trò ngân hàng chính thức tại Việt Nam của ASEAN United FC, Vikki Digital Bank mang trải nghiệm ngân hàng số hòa cùng nhịp bóng đá thông qua nhiều hoạt động dành cho khách hàng và người hâm mộ suốt mùa giải.

Nổi bật là chương trình “Tiết kiệm Vikki - trúng bóng vàng ký” với tổng giá trị giải thưởng hơn 21 tỷ đồng và giải đặc biệt bóng vàng ký - 10 lượng vàng SJC 999.9; chuỗi livestream tương tác “Giờ vàng - bóng lăn”; cùng tiện ích thanh toán số và nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với mùa bóng.

Cổ động viên nhiệt tình tham gia hoạt động trải nghiệm tại gian hàng của Vikki Digital Bank.

Từ tiết kiệm, thanh toán, di chuyển đến trải nghiệm thể thao, Vikki Digital Bank đưa tiện ích ngân hàng số đến gần hơn đời sống thường ngày, đồng thời tạo thêm kết nối với cộng đồng qua tình yêu bóng đá.

Từ ngôi vương Đông Nam Á đến sân chơi lớn hơn, hành trình của bóng đá Việt Nam đang mở ra mục tiêu mới. Vikki Digital Bank tiếp tục đồng hành đội tuyển và người hâm mộ, tiếp thêm nguồn lực cho khát vọng đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn tại châu Á và thế giới.