Vikki Digital Bank lan tỏa thông điệp tiết kiệm sinh lời, trúng lớn

Ngân hàng số Vikki tổ chức lễ trao thưởng cho khách hàng may mắn của chương trình “Tiết kiệm Vikki - Trúng ngựa vàng ký” với giải đặc biệt ngựa vàng ký trị giá 10 lượng SJC 999.9.

Điểm nhấn của buổi lễ là khoảnh khắc ông L.N.T., khách hàng giao dịch tại chi nhánh TP Huế, chính thức nhận giải đặc biệt là ngựa vàng ký trị giá 10 lượng SJC. Đây là giải thưởng cao nhất của chương trình, cùng với hàng triệu mã số dự thưởng được phát hành và hàng trăm giải thưởng được trao đến khách hàng trên toàn quốc.

Vikki Digital Bank trao giải đặc biệt 10 lượng vàng SJC cho gia đìnhkhách hàng L.N.T., đến từ Vikki Digital Bank chi nhánh TP Huế.

Ông L.N.T.cho biết: "Tôi thực sự xúc động và hạnh phúc khi trở thành chủ nhân giải đặc biệt. Đó là một niềm vui rất lớn và người đầu tiên tôi chia sẻ niềm vui này chính là vợ tôi. Đặc biệt, thời điểm Vikki Digital Bank tổ chức lễ trao giải cũng là ngày sinh nhật của vợ tôi, nên niềm vui dường như nhân lên gấp đôi. Đây chắc chắn là kỷ niệm đặc biệt và khó quên với gia đình. Tôi tin tưởng lựa chọn Vikki Digital Bank vì uy tín của ngân hàng - từ đội ngũ quản lý đến nhân viên đều tận tình, vui vẻ và hòa nhã trong quá trình tư vấn, hỗ trợ khách hàng. Theo tôi, lãi suất giữa các ngân hàng có thể chênh lệch đôi chút, nhưng điều quan trọng hơn là sự tận tâm, cách phục vụ và cảm giác an tâm mà Vikki Digital Bank mang lại cho khách hàng”.

Vikki Digital Bank trao giải nhất 1 lượng SJC cho khách hàng.

Ông B.D.P., khách hàng Vikki Digital Bank chi nhánh Gò Vấp, chia sẻ khi đạt giải nhất của chương trình: “Khi nhận cuộc gọi thông báo trúng giải, tôi thực sự bất ngờ vì chưa từng nghĩ sẽ là người may mắn. Với tôi, việc gửi tiết kiệm với lãi suất tốt và nhận giải thưởng giá trị là niềm vui rất lớn. Tôi sẽ tiếp tục gửi tiết kiệm, sử dụng dịch vụ của Vikki và đồng hành với chương trình ‘Tiết kiệm Vikki - Trúng bóng vàng ký’. Biết đâu may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười”.

Vikki Digital Bank trao giải nhì là 5 chỉ SJC cho khách hàng.

Ông N.A.T., khách hàng Vikki Digital Bank chi nhánh quận 1, tâm sự khi đạt giải nhì: “Tôi rất vui và bất ngờ khi được Vikki Digital Bank thông báo trúng giải. Tôi muốn dành phần thưởng này tặng mẹ như món quà tri ân vì những hy sinh cho gia đình. Tôi cũng mong nhiều khách hàng sẽ lựa chọn Vikki Digital Bank bởi đây là nơi gửi tiết kiệm an toàn, lãi suất hấp dẫn và thường xuyên có chương trình ý nghĩa cho khách hàng”.

Vikki Digital Bank trao giải ba là 2 chỉ SJC cho khách hàng.

Ông V.V.A., khách hàng Vikki Digital Bank phòng giao dịch Tây Hồ, cũng không giấu nổi niềm vui khi đạt giải ba. Ông chia sẻ: “Tôi vỡ òa cảm xúc khi nghe tin nhận giải thưởng. Đây không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là kỷ niệm rất đẹp đối với tôi và gia đình. Điều khiến tôi lựa chọn Vikki Digital Bank là sự an toàn, minh bạch cùng phong cách phục vụ tận tâm của đội ngũ nhân viên. Tôi sẽ tiếp tục gửi tiết kiệm tại Vikki Digital Bank”.

Ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ Vikki Digital Bank, phát biểu tại lễ trao giải cuối kỳ “Tiết kiệm Vikki - Trúng ngựa vàng ký”.

Sau thời gian triển khai, chương trình “Tiết kiệm Vikki - Trúng ngựa vàng ký” ghi nhận sức lan tỏa với hơn 30 triệu mã số dự thưởng được phát hành, thu hút hàng trăm nghìn khách hàng tham gia gửi tiết kiệm. Hàng trăm giải thưởng cùng hàng nghìn quà tặng được trao trong chương trình, góp phần tạo nên mùa tiết kiệm sôi động và giàu cảm xúc.

Tiếp nối sức hút, Vikki Digital Bank chính thức khai cuộc chương trình “Tiết kiệm Vikki - Trúng bóng vàng ký”, chào đón mùa bóng đá sôi động với tinh thần chiến thắng, đoàn kết và bứt phá. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 31/10. Với số tiền gửi từ 20 triệu đồng, khách hàng có thể tham gia chương trình trên app Vikki Digital Bank hoặc tại 212 điểm hẹn tài chính trên toàn quốc. Bên cạnh sự an tâm tích lũy và sinh lời hiệu quả, khách hàng còn có cơ hội sở hữu giải đặc biệt là bóng vàng ký trị giá 10 lượng SJC 999.9 cùng hàng trăm nghìn giải thưởng được trao trong chương trình.

Đặc biệt, chương trình “Tiết kiệm Vikki - Trúng bóng vàng ký” còn đánh dấu cột mốc Vikki Digital Bank trở thành Ngân hàng chính thức của ASEAN Championship 2026. Đây là bước tiến thể hiện tinh thần tiên phong, khát vọng đồng hành cùng các sự kiện thể thao lớn của khu vực, đồng thời lan tỏa cảm hứng tích lũy, bứt phá và chinh phục mục tiêu tài chính của mỗi khách hàng.