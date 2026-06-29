Ngân hàng số Vikki thắng giải thiết kế xuất sắc châu Á

Ngân hàng số Vikki được vinh danh tại Asia Architecture Design Awards (AADA) - giải thưởng tôn vinh công trình kiến trúc, thiết kế nội thất và cảnh quan tiêu biểu khu vực châu Á.

Tại Asia Architecture Design Awards, Ngân hàng số Vikki thắng giải “Asia’s Best Workplace Interior Design” (Không gian làm việc xuất sắc châu Á 2026) và “Asia’s Best Conceptual Architecture Design” (Kiến trúc ý tưởng xuất sắc châu Á 2026).

Bà Phan Thị Trâm Anh - Phó tổng giám đốc Vikki Digital Bank - nhận giải “Asia’s Best Workplace Interior Design”.

Đây là dấu mốc đặc biệt, ghi nhận mô hình thiết kế ngân hàng thế hệ mới mang tính tiên phong của Vikki - nơi công nghệ, con người, cảm hứng sống và trải nghiệm tài chính được kết nối trong cùng không gian mở hiện đại.

Bà Phan Thị Trâm Anh nhận giải “Asia’s Best Conceptual Architecture Design”.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Vikki phát triển mô hình “Điểm hẹn tài chính - cafe in bank”, kết hợp giữa ngân hàng số, không gian giao dịch thông minh và cà phê kết nối cộng đồng. Không còn là quầy giao dịch truyền thống, các điểm giao dịch Vikki được thiết kế như không gian mở thân thiện, trẻ trung, truyền cảm hứng, nơi khách hàng có thể thư giãn, làm việc, gặp gỡ và trải nghiệm dịch vụ tài chính số.

Thiết kế của Vikki theo đuổi triết lý lấy con người làm trung tâm, kết hợp hài hòa giữa công nghệ số, tính thẩm mỹ hiện đại và yếu tố bản sắc địa phương. Không gian được tối ưu ánh sáng tự nhiên, kết nối mở, đa chức năng, tạo nên trải nghiệm ngân hàng mới cho thế hệ khách hàng số hiện đại.

Thiết kế khu vực “Điểm hẹn tài chính - cafe in bank” kết hợp giữa ngân hàng số, không gian giao dịch thông minh và cà phê kết nối cộng đồng của Vikki Digital Bank.

Đại diện Vikki Digital Bank cho biết: “Chúng tôi tin rằng ngân hàng trong tương lai không chỉ là nơi giao dịch tài chính, mà còn là nơi kết nối con người, cảm hứng và phong cách sống. Giải thưởng quốc tế là sự ghi nhận cho nỗ lực đổi mới không ngừng của Vikki trong hành trình kiến tạo mô hình ngân hàng số hiện đại, nhân văn và gần gũi hơn với mọi người”.

Bà Phan Thị Trâm Anh (giữa) cùng các đại diện Vikki Digital Bank tại buổi trao giải.

Hai giải thưởng của AADA tiếp tục khẳng định định hướng tiên phong của Vikki trong chiến lược phát triển “Ngân hàng số của mọi nhà” - nơi công nghệ không chỉ phục vụ giao dịch, mà còn nâng tầm trải nghiệm sống, làm việc và kết nối cộng đồng.

Giải thưởng quốc tế nâng tầm uy tín cho Vikki Digital Bank.

Với mạng lưới rộng khắp cùng mô hình chi nhánh số thế hệ mới, Vikki từng bước xây dựng “điểm chạm tài chính” mới cho khách hàng Việt Nam và khu vực, góp phần định hình tương lai ngành ngân hàng theo hướng hiện đại, tiện ích và giàu cảm xúc.