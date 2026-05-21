Sôi động cuộc đua săn vàng tại 'Tiết kiệm Vikki, trúng ngựa vàng ký'

“Tiết kiệm Vikki, trúng ngựa vàng ký” của Vikki Digital Bank ngày càng sôi động khi liên tục trao hàng trăm phần quà vàng cho khách hàng trên toàn quốc.

Với tổng giá trị quà tặng tới hàng chục tỷ đồng cùng giải thưởng cao nhất đến 10 lượng vàng SJC, “Tiết kiệm Vikki, trúng ngựa vàng ký” đang thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng nhờ cơ chế tham gia đơn giản nhưng cơ hội nhận thưởng hấp dẫn.

Hành trình vàng may mắn còn tiếp tục và “ngựa vàng ký” vẫn đang chờ chủ nhân tiếp theo xuất hiện.

Theo đó, khách hàng chỉ cần gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng, kỳ hạn 1 tháng trở lên trên ứng dụng Vikki hoặc tại 212 điểm hẹn tài chính của Vikki Digital Bank trên toàn quốc là có cơ hội tham gia chương trình quay số dự thưởng với nhiều phần quà giá trị bằng vàng.

Bên cạnh cơ hội săn vàng mỗi tuần, mỗi kỳ, khách hàng còn được tận hưởng mức lãi suất tốt, giúp tối ưu hiệu quả tích lũy tài chính trong bối cảnh nhu cầu gửi tiết kiệm an toàn ngày càng gia tăng.

Sau thời gian triển khai, chương trình đã ghi nhận loạt khách hàng may mắn nhận thưởng mỗi tuần và mỗi kỳ quay số: 23 khách hàng trúng giải nhất tuần, 32 khách hàng trúng giải nhì tuần, 4 khách hàng trúng giải nhất kỳ, 9 khách hàng trúng giải nhì kỳ.

Trong bối cảnh khách hàng đang ưu tiên những giải pháp tài chính vừa linh hoạt, vừa tối ưu lợi ích, “Tiết kiệm Vikki, trúng ngựa vàng ký” được xem là lựa chọn nổi bật nhờ kết hợp đồng thời giữa lãi suất hấp dẫn, trải nghiệm gửi tiết kiệm thuận tiện và cơ hội nhận thưởng giá trị cao.

Việc liên tục triển khai nhiều chương trình và ưu đãi hướng đến khách hàng cũng là một trong những lý do giúp Ngân hàng Số Vikki (Vikki Digital Bank) được Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Á vinh danh là “Ngân hàng số tiết kiệm tốt nhất” tại lễ trao giải Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026.