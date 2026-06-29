Việt Nam vào thẳng VCK League of Legends ENC 2026

Việt Nam giành vé trực tiếp dự Vòng Chung kết League of Legends tại ENC 2026, nơi họ sẽ cạnh tranh cùng những cường quốc như Trung Quốc, Hàn Quốc và Pháp.

Đội tuyển Việt Nam quy tụ Kiaya, Eddie, Taki và SofM trong hành trình tranh huy chương vàng ENC 2026.

Esports Foundation xác nhận danh sách đội tuyển tham dự bộ môn League of Legends tại Esports Nations Cup 2026, giải đấu esports theo mô hình đội tuyển quốc gia lần đầu được tổ chức tại Riyadh, Saudi Arabia. Nội dung League of Legends diễn ra từ ngày 21 đến 29/11, với 32 đội tuyển tranh huy chương vàng.

Tổng cộng 112 đội hình đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký. Trong đó, 16 đội nhận vé mời trực tiếp dựa trên ENC Rankings 2026, hệ thống xếp hạng thành tích tuyển thủ trong các giải đấu chính thức của Riot Games tính đến ngày 14/6/2026.

Việt Nam là một trong những điểm nhấn lớn khi đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, chỉ sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Pháp. Đây là vị trí cho thấy sức nặng ngày càng rõ của LMHT Việt Nam trên bản đồ quốc tế, nhất là khi đội tuyển góp mặt trong nhóm hạt giống được đánh giá cao nhất.

Đội hình Việt Nam gồm Kiaya, Hizto, Dire, Eddie, Taki, cùng Aresss và SofM ở vị trí dự bị. Sự xuất hiện của những cái tên quen thuộc như Kiaya, Eddie, Taki và đặc biệt là SofM giúp đội tuyển tạo được sự chú ý lớn với người hâm mộ trong nước.

Trung Quốc bước vào giải với tư cách ứng viên hàng đầu. Đội hình của họ sở hữu Bin, Tian, Knight, JackeyLove, ON, Flandre và Monki, trong đó Tian, JackeyLove và Flandre từng vô địch thế giới. Bộ ba Bin, Knight và ON cũng vừa cùng Bilibili Gaming giành chức vô địch LPL thứ ba liên tiếp và danh hiệu First Stand 2026.

Hàn Quốc cũng là thế lực đáng gờm với dàn tuyển thủ gồm Zeus, Canyon, Faker, Gumayusi, Keria và Zeka. Sáu tuyển thủ này sở hữu tổng cộng 16 chức vô địch thế giới, trong đó Faker tiếp tục là biểu tượng lớn nhất với 6 danh hiệu.

Pháp, đội xếp thứ ba ENC Rankings, cũng được xem là đối trọng lớn. Họ mang đến Riyadh những gương mặt nổi bật như Adam, SkewMond, nuc, Caliste, Zoelys, Sheo và Hans Sama.

Bên cạnh 16 đội được mời trực tiếp, 14 đội khác giành quyền tham dự thông qua vòng loại khu vực trực tuyến. Ả Rập Xê Út nhận suất chủ nhà, trong khi một suất Solidarity Wildcard sẽ được công bố vào cuối tháng 8.

Thể thức ENC 2026 chia làm nhiều giai đoạn. 24 đội sẽ bắt đầu từ vòng Play-In, gồm các đội xếp hạng 9 đến 16 trong nhóm vé trực tiếp và 16 đội vượt qua vòng loại. Sau đó, các đội xuất sắc nhất bước vào vòng bảng chính để gặp 8 hạt giống hàng đầu, trước khi tranh tài ở vòng Playoffs loại trực tiếp và trận chung kết best-of-five.

Với Việt Nam, tấm vé trực tiếp không chỉ là suất tham dự. Đó là lời khẳng định rằng LMHT Việt Nam đã đủ vị thế để đứng cùng nhóm tinh hoa thế giới, thay vì chỉ chờ tạo bất ngờ từ cửa dưới.