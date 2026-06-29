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Xã hội

Việt Nam và Hàn Quốc hướng tới kim ngạch thương mại 100 tỷ USD

  • Thứ hai, 29/6/2026 19:23 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc, yên tâm đầu tư.

Chiều 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác rất thành công tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Choi Young Sam vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Choi Young Sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Điểm lại những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Choi Young Sam tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, hai bên đã tổ chức thành công nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 8/2025) và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (tháng 4/2026); đồng thời hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân hai nước ngày càng được mở rộng, qua đó góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Tin tưởng rằng nền tảng quan hệ vững chắc giữa hai nước thời gian qua sẽ là cơ sở để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh; tập trung hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, đường sắt đô thị, thành phố thông minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác văn hóa và hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa; mở rộng lĩnh vực giao lưu nhân dân thông qua việc tăng thêm hạn ngạch và các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam mà Hàn Quốc có nhu cầu như công nghệ thông tin, dịch vụ, điều dưỡng, đóng tàu; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế và giao lưu nhân dân hai nước.

Bày tỏ tán thành với các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Choi Young Sam khẳng định Hàn Quốc luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực mới mà Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, bán dẫn, năng lượng tái tạo, điện khí LNG, trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng; nhấn mạnh Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy và là người bạn đồng hành với Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và năm 2045.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam đến chào từ biệt. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Đại sứ Choi Young Sam mong muốn phía Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và công dân Hàn Quốc yên tâm đầu tư và sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Choi Young Sam bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành hữu quan Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để vun đắp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện trong thời gian tới.

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Theo Hoài Nam/Vietnam+

Thủ tướng Lê Minh Hưng Tô Lâm Thủ tướng Lê Minh Hưng Việt Hàn quan hệ ngoại giao

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