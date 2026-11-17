Nhu cầu vốn cho nguồn điện và lưới điện giai đoạn 2026-2030 ước tính 136,3 tỷ USD, thúc đẩy Việt Nam tìm kiếm thêm nguồn lực quốc tế và khu vực tư nhân.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho nguồn điện và lưới điện truyền tải giai đoạn 2026-2030 của Việt Nam ước tính 136,3 tỷ USD . Trong đó, các dự án nguồn điện cần khoảng 118,2 tỷ USD , còn hệ thống lưới truyền tải cần 18,1 tỷ USD .

Quy mô đầu tư này đòi hỏi Việt Nam phải huy động thêm nguồn lực từ khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế.

Đây cũng là vấn đề được đặt ra tại buổi công bố Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027) ngày 17/11.

Nhu cầu mở rộng hợp tác quốc tế

Tại sự kiện, Thứ trưởng Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định các định hướng như đa dạng hóa nguồn cung, phát triển đồng bộ nguồn điện và hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho rằng Việt Nam cần huy động thêm nguồn lực về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Ảnh: VEC.

Theo Thứ trưởng, để thực hiện các định hướng này, Việt Nam cần huy động thêm nguồn lực về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Việt Quang, Tổng giám đốc Vingroup, cho biết tập đoàn đang tham gia lĩnh vực năng lượng thông qua các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ. Từ thực tiễn này, ông nhận định tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế còn lớn, đặc biệt trong việc huy động vốn và tiếp cận công nghệ.

Theo lãnh đạo Vingroup, việc huy động nguồn vốn, tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển hạ tầng năng lượng. Ông kỳ vọng các hoạt động kết nối sẽ được cụ thể hóa thành những chương trình hợp tác và dự án đầu tư thiết thực.

Cần chính sách ổn định để thu hút vốn năng lượng

Bổ sung góc nhìn, TS Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Klinova, cho rằng khả năng thu hút vốn vào lĩnh vực năng lượng còn phụ thuộc vào môi trường chính sách và hiệu quả tài chính của từng dự án.

Theo ông, chính sách cần bảo đảm tính ổn định, nhất quán và có khả năng dự báo. Đây là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá hiệu quả tài chính, trong khi doanh nghiệp sản xuất có thể xây dựng kế hoạch chuyển đổi xanh dài hạn.

Đặc biệt, khi khu vực tư nhân tham gia ngày càng sâu vào lĩnh vực năng lượng, tính khả thi về tài chính của dự án cần được chú trọng để tạo điều kiện huy động vốn và duy trì hoạt động đầu tư.

Bên cạnh điều kiện thu hút vốn, nhu cầu sử dụng năng lượng sạch của doanh nghiệp cũng đang tạo thêm động lực cho thị trường. Theo ông Nam, quá trình mở rộng sản xuất và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới sẽ kéo theo nhu cầu năng lượng ngày càng lớn.

Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cũng chịu áp lực đáp ứng tiêu chuẩn môi trường từ thị trường quốc tế, trong đó có yêu cầu về nguồn năng lượng sử dụng trong quá trình sản xuất. Từ thực tế tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi xanh, ông nhận thấy nhu cầu tiếp cận năng lượng sạch ngày càng cấp thiết.

Để đáp ứng xu hướng này, ông Nam cho rằng Việt Nam cần tiếp tục tháo gỡ các rào cản chính sách liên quan đến hoạt động mua bán điện. Cơ chế giao dịch cần được hoàn thiện, bảo đảm tính ổn định và thống nhất trong thực hiện hợp đồng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào thị trường năng lượng.

Đáng chú ý, chuyên gia kỳ vọng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) được triển khai hiệu quả hơn, giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn tiếp cận nguồn điện sạch, ổn định và phù hợp với nhu cầu sản xuất. Qua đó, doanh nghiệp có thể đáp ứng các yêu cầu môi trường từ đối tác quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

GEEC 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28/5/2027 tại Hà Nội, do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) phối hợp với tập đoàn dmg events tổ chức. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 800 doanh nghiệp, 450 diễn giả và khoảng 30.000 khách tham quan, tập trung vào các lĩnh vực điện, khí đốt, năng lượng tái tạo và công nghệ năng lượng.