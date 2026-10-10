Việt Nam thúc đẩy hợp tác xuất bản tại Cộng hòa Séc

Tại Hội sách Frankfurt, đoàn Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quảng bá xuất bản phẩm và văn học, mong muốn có thêm dự án hợp tác xuất bản với Cộng hòa Séc.

Ông Hoàng Hải Long (bên phải) - Phó cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Hội sách Frankfurt diễn ra từ ngày 7 đến 11/10 tại Đức. Nhân sự kiện này, Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp TP Hà Nội, TP.HCM và các nhà xuất bản có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Phối hợp Đại sứ quán và Hội Hữu nghị Việt - Séc nâng cao Văn hóa đọc

Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc là cộng đồng lớn, được chính quyền sở tại công nhận là một dân tộc thiểu số.

Nhu cầu duy trì tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc và tiếp cận xuất bản phẩm Việt Nam của kiều bào (đặc biệt là thế hệ trẻ) rất lớn.

Nhiều trường THPT và cơ sở nghiên cứu tại Séc có nhu cầu đưa tiếng Việt/văn hóa Việt Nam vào chương trình giảng dạy, nghiên cứu.

Nhu cầu trao đổi bản quyền, dịch thuật các tác phẩm văn học kinh điển và hiện đại giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc có nhiều dư địa phát triển.

Đoàn công tác trong buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Đề xuất với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Cục Xuất bản và Thư viện mong muốn thúc đẩy Dự án Xuất bản Từ điển Việt - Séc. Cục đã giao nhà xuất bản hỗ trợ xuất bản phiên bản sách điện tử (ebook) để phục vụ tra cứu rộng rãi, đồng thời vận động hỗ trợ in ấn bản giấy.

Cục đề nghị Đại sứ quán tiếp tục làm đầu mối tiếp nhận, vận chuyển và tổ chức trao tặng cho Bộ Giáo dục Séc, các trường THPT và cơ sở giáo dục tại Séc.

Đồng thời, Cục cũng đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ khâu tiếp nhận và làm đầu mối lưu giữ, phân phối các nguồn sách tài trợ từ Việt Nam tới thư viện, trường học và trung tâm cộng đồng; tiếp tục lồng ghép không gian trưng bày sách Việt Nam vào các sự kiện Kỷ niệm Quốc khánh, Ngày Tôn vinh tiếng Việt; hỗ trợ đăng tải, quảng bá các nền tảng sách số, thư viện số tiếng Việt trên các kênh truyền thông chính thức của Đại sứ quán và hội đoàn kiều bào.

Phía cơ quan đại diện ngành tại Việt Nam sẽ làm việc với Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Séc để khảo sát thực tế thị hiếu, nhu cầu tài liệu học tiếng Việt và xuất bản phẩm của kiều bào tại Cộng hòa Séc và khu vực Châu Âu.

Ngoài ra, Cục Xuất bản và Thư viện cũng sẽ hỗ trợ nguồn sách in (sách thiếu nhi, sách văn học, lịch sử, di sản) để trao tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc và Hội Hữu nghị Việt - Séc, đề xuất cung cấp các tài khoản truy cập Thư viện số/Sách nói tiếng Việt dùng chung, phục vụ những lớp học tiếng Việt và trung tâm cộng đồng.

Thúc đẩy giao dịch bản quyền

Trong buổi làm việc, đoàn Việt Nam đã có dịp học hỏi kinh nghiệm chuẩn bị, vận hành chuỗi sự kiện, chính sách quảng bá xuất bản phẩm và văn học khi Séc đảm nhận vai trò Khách mời Danh dự tại Frankfurt 2026.

Đại diện đơn vị xuất bản tại Việt Nam đề xuất dự án hợp tác dịch thuật các tác phẩm văn học xuất sắc Việt Nam sang tiếng Séc và ngược lại, đồng thời nhân dịp này giới thiệu các công trình đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia Việt Nam.

Các đơn vị đề xuất Đại sứ quán và Hội Xuất bản sẽ hỗ trợ làm cầu nối giới thiệu hai chiều các tác phẩm văn học xuất sắc của Việt Nam - Séc; thúc đẩy các dự án dịch thuật, giao lưu giữa các nhà văn, dịch giả hai nước.