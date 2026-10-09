Gian hàng Hà Nội tấp nập khách tại Hội sách Frankfurt 2026

Mở cửa từ lúc 9h sáng, gian hàng Hà Nội tại Hội sách Frankfurt 2026 luôn đông đúc. Ai cũng muốn được trải nghiệm làm tranh in mộc bản độc đáo từ thủ đô của Việt Nam.

Các bạn trẻ trải nghiệm in mộc bản tro gian hàng Hà Nội tại Frankfurt Bookfair 2026. Ảnh: Đức Huy.

Tại Hội sách Frankfurt 2026, bên cạnh những cuốn sách về văn hóa, ẩm thực Hà Nội, gian hàng của đại diện Thủ đô còn tạo ra một không gian trải nghiệm. Ở đây, những biểu tượng đặc trưng của Hà Nội được chuyển tải bằng hình ảnh, sách, video và các hoạt động thủ công truyền thống. Qua đó, câu chuyện về một Hà Nội giàu chiều sâu văn hóa được đưa đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Biểu tượng Việt Nam trong từng bản in

Điểm nhấn thu hút sự chú ý của khách tham quan là hoạt động in mộc bản, giới thiệu kỹ thuật in gắn với hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các bia đá. Trên những tờ giấy dó, các biểu tượng văn hóa Việt Nam hiện lên qua những nét chạm khắc độc đáo.

Jan Gaudron, một bạn trẻ đến từ Frankfurt, cho biết đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm hình thức in các biểu tượng văn hóa lên giấy dó của Việt Nam.

Bạn trẻ Jan Gaudron đang nghe thuyết trình về các biểu tượng của Hà Nội. Ảnh: Đức Huy.

“Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm loại hình in mộc bản các biểu tượng như thế này lên giấy dó. Năm trước, khi tham dự Hội sách Frankfurt, tôi cũng từng trải nghiệm một hình thức thủ công tương tự tại gian hàng của Trung Quốc. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chất liệu giấy và các biểu tượng có sự khác biệt”, Jan Gaudron chia sẻ.

Theo vị khách trẻ người Đức, sự khác biệt còn thể hiện ở cách tổ chức không gian, hình khối, họa tiết và màu sắc. Không quá đồ sộ hay cầu kỳ, những chi tiết tại không gian Việt Nam vẫn tạo nên một dấu ấn riêng.

“Các không gian Việt Nam không quá đồ sộ, kể cả những hình thù chạm khắc và phối màu cũng đơn giản hơn rất nhiều, nhưng không vì thế mà trở nên sơ sài. Vẫn có một nét độc đáo riêng để nhận diện trong sự giao thoa của các nền văn hóa Đông Á”, anh nói.

Du khách trải nghiệm và chụp ảnh tại gian hàng Hà Nội. Ảnh: Đức Huy.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, nếu như những năm trước, không gian giới thiệu Thủ đô tập trung vào các tác phẩm về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, con người và lịch sử Hà Nội, thì năm nay câu chuyện được cụ thể hóa hơn với dấu mốc 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học và văn hiến Việt Nam.

Vì vậy, gian hàng mang đến hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các ấn phẩm giới thiệu di tích cùng những trải nghiệm liên quan đến mộc bản và kỹ thuật in các nội dung từ bia đá. Những hoạt động trực quan này giúp khách quốc tế không chỉ “đọc” về Hà Nội mà còn có thể trực tiếp chạm, in và mang theo một phần trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Câu chuyện Hà Nội từ những trang sách

Năm nay, gian hàng giới thiệu nhiều ấn phẩm của các nhà xuất bản trên địa bàn Hà Nội như Nhà xuất bản Hà Nội, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Thế giới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cùng một số đơn vị khác. Nội dung được mở rộng từ lịch sử, văn hóa đến đời sống đương đại của thành phố.

“Trên tinh thần xuất bản là một phần trong ngành công nghiệp văn hóa, chúng tôi cũng đem tới nhiều ấn phẩm được biệt bởi sách là phương thức quan trọng trong việc truyền bá văn hóa”, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chia sẻ với Znews.

Văn Miếu Hà Nội đầu thế kỷ 20 là tập khảo cứu đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Cuốn sách cũng xuất hiện tại Hội sách Frankfurt 2026.

Đáng chú ý là những cuốn sách như Một đêm mưa trong thành phố, Văn Miếu Hà Nội đầu thế kỷ 20, một số ấn phẩm về góc nhỏ Hà Nội, ẩm thực và câu chuyện của nhiều thế hệ tác giả sống, làm việc hoặc sáng tác về Thủ đô. Có các ấn phẩm song ngữ được lựa chọn nhằm giúp độc giả quốc tế tiếp cận nội dung thuận tiện hơn.

Bà Mai Hương cho rằng, ở thời đại thông tin có thể dễ dàng được tìm kiếm trên Internet, sách vẫn có giá trị riêng bởi khả năng lưu giữ câu chuyện và ký ức. “Sách là các câu chuyện cần phải lưu giữ”, bà nói, nhấn mạnh vai trò của giấy và xuất bản phẩm như một chất liệu lưu trữ văn hóa. Tinh thần đó cũng là thông điệp chung của Hội sách Frankfurt năm nay.

Trong không gian của một trong những hội sách lớn nhất thế giới, Hà Nội kể câu chuyện của mình bằng nhiều cách khác nhau. Qua đó, lan tỏa lớp trầm tích văn hóa nghìn năm qua từng trang sách, hình ảnh và cả nghệ thuật thủ công.