Hội Sách Hà Nội thu hút 50 đơn vị xuất bản

Hội sách Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 4/10 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, thu hút khoảng 50 đơn vị xuất bản tham gia với khoảng hơn 250 gian hàng.

Ảnh minh họa

Năm nay, Hội sách có chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, với khu vực trưng bày, triển lãm và gian hàng sách bố trí tại trục phố Đinh Tiên Hoàng từ Hàng Khay đến đền Ngọc Sơn.

Lễ khai mạc tổ chức lúc 20h ngày 2/10 tại không gian sân trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao, 47 Hàng Dầu, Hà Nội.

Hội Sách năm nay tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức không gian trưng bày, triển lãm sách, tư liệu chủ đề về văn hóa Thăng Long - Hà Nội và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giới thiệu, hướng dẫn bạn đọc trải nghiệm Tủ sách điện tử Thăng Long ngàn năm văn hiến, Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám... nhằm tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa ngàn năm văn hiến, truyền thống hiếu học, danh nhân khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội gắn với chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản.

Các xuất bản điện tử cũng được trưng bày, giới thiệu tại Hội Sách, như Sách điện tử; sách nói; sách đa phương tiện; trải nghiệm đọc sách trên các phương tiện điện tử.

Hội Sách còn trưng bày, giới thiệu sách của các nhà xuất bản nước ngoài; sách, sản phẩm văn hóa của một số cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội.

Ảnh: FB Nguyen Viet Thang.

Dự kiến có khoảng 50 đơn vị xuất bản tham gia trưng bày, giới thiệu sách với 250 - 300 gian hàng tiêu chuẩn và các chương trình khuyến mãi, giảm giá, tri ân bạn đọc.

Bên cạnh đó, các đơn vị xuất bản cũng tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu ra mắt sách, hoạt động giao dịch, trao đổi bản quyền và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, như giới thiệu sách Dấu vân tay của phố của tác giả Nguyễn Trương Quý, giao lưu sách cùng tác giả Phương Vũ sách Hà Nội của tớ, Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người - giao lưu qua các tác phẩm văn chương về Hà Nội của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài; trò chuyện ra mắt sách Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút của nhóm Ký họa đô thị Hà Nội, giới thiệu sách The Next Day của Melinda French Gates…