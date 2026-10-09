Ba mục tiêu của ngành xuất bản Việt Nam tại hội sách lớn nhất thế giới

Tham gia Hội sách Frankfurt 2026, các đơn vị xuất bản Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy giao thương bản quyền, nâng cao vị thế khu vực và học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi số.

Lãnh đạo Cục Xuất bản và Thư viện cùng lãnh đạo các cơ quan văn hóa Hà Nội, TP.HCM và các nhà xuất bản Việt Nam khai mạc Gian hàng Sách Việt Nam tại Hội chợ Sách Quốc tế Frankfurt 2026.

Diễn ra từ ngày 7 đến 11/10 tại Đức, Hội sách Frankfurt lần thứ 78 quy tụ hơn 7.000 đơn vị triển lãm đến từ hơn 100 quốc gia, tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm giao thương bản quyền hàng đầu thế giới.

Tại sự kiện này, Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) đã phối hợp cùng TP Hà Nội, TP.HCM và các nhà xuất bản tổ chức Gian hàng Sách Việt Nam nhằm mở ra bước đi bài bản trong chiến lược đưa tri thức và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Ba mục tiêu chiến lược của xuất bản Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc Gian hàng Sách Việt Nam ở Frankfurt, ông Hoàng Hải Long - Phó cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện - nhấn mạnh sự hiện diện của ngành xuất bản Việt Nam tại hội sách lớn nhất thế giới là bước đi chủ động và có tính hệ thống nhằm thực hiện chiến lược đối ngoại văn hóa. Việc tham gia sự kiện tiếp nối các hoạt động quảng bá từng được triển khai hiệu quả tại Havana (Cuba), Bắc Kinh (Trung Quốc), đồng thời mở rộng không gian kết nối cho các doanh nghiệp sách trong nước.

"Hội chợ Sách Frankfurt từ lâu đã trở thành ‘Trái tim giao thương bản quyền và sáng tạo của thế giới’, nơi quy tụ hơn 7.000 đơn vị triển lãm đến từ hơn 100 quốc gia. Tiếp nối thành công từ các hoạt động đối ngoại xuất bản tại Havana, Bắc Kinh..., sự hiện diện của Việt Nam tại Hội chợ Sách Frankfurt 2026 khẳng định bước đi chủ động, bài bản trong chiến lược đưa tri thức và văn hóa Việt Nam ra thế giới", ông Hoàng Hải Long nhận định.

Điểm nổi bật của gian hàng năm nay là sức mạnh tổng hợp từ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai trung tâm xuất bản lớn nhất cả nước là Thủ đô Hà Nội và TP.HCM. Trong đó, Hà Nội mang tới chiều sâu di sản nghìn năm văn hiến, còn TP.HCM thể hiện sự năng động với các mô hình sáng tạo cùng những bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số.

Ông Hoàng Hải Bình (thứ hai, từ trái qua) - Phó cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện - cùng bà Claudia Kaiser, Phó giám đốc Hội sách Frankfurt (thứ ba, từ trái qua).

Nêu rõ các định hướng trọng tâm, ông Hoàng Hải Long cho biết ngành xuất bản Việt Nam tập trung thực hiện 3 mục tiêu chiến lược tại hội sách. Mục tiêu thứ nhất là thúc đẩy kết nối giao thương trực tiếp giữa các nhà xuất bản Việt Nam với đối tác quốc tế nhằm đẩy mạnh mua bán bản quyền hai chiều.

Mục tiêu thứ hai là tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông qua các diễn đàn chuyên đề để quảng bá bản sắc văn hóa.

Mục tiêu thứ ba là cập nhật, học hỏi kinh nghiệm phát triển xuất bản số, chuyển thể nội dung đa phương tiện và mô hình quản trị tiên tiến.

"Mỗi cuốn sách trưng bày tại Gian hàng Việt Nam hôm nay là một sứ giả văn hóa mang theo thông điệp về một Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và mở rộng hợp tác. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt cùng sự hợp tác chặt chẽ với Ban Tổ chức Hội chợ Sách Frankfurt sẽ là nền tảng vững chắc cho sự thành công của đoàn công tác Việt Nam", ông Hoàng Hải Long phát biểu.

Các chuyên viên bản quyền của công ty sách Thái Hà, NXB Trẻ, NXB Tổng hợp TP.HCM, NXB Kim Đồng giới thiệu sách Việt tại Hội sách Frankfurt 2026.

Bên cạnh các nội dung chiến lược, ông cho hay gian hàng Việt Nam giới thiệu nhiều dòng sách đa dạng như công trình nghiên cứu lịch sử, văn hóa, tác phẩm đạt Giải thưởng Sách Quốc gia, văn học đương đại, sách thiếu nhi, sản phẩm xuất bản số…

Đánh giá về triển vọng phát triển, Phó cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện nhận định ngành xuất bản trong nước đang ở giai đoạn bứt phá năng động với nhiều tiềm năng hội nhập. Những kết quả đạt được tại Frankfurt sẽ là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới các mục tiêu xuất bản quốc tế cao hơn trong tương lai.

Mở rộng hợp tác xuất bản tại Đức và Cộng hòa Séc

Song song với các hoạt động tại gian hàng, đoàn công tác ngành xuất bản Việt Nam đã triển khai chuỗi chương trình làm việc chuyên sâu với một số nước châu Âu.

Đoàn xuất bản Việt Nam làm việc với Ban tổ chức Hội sách Frankfurt.

Tại Đức, đoàn đã làm việc với Ban tổ chức Hội sách Frankfurt và Diễn đàn Xuất bản Châu Á nhằm tham vấn lộ trình đưa Việt Nam trở thành Quốc gia Khách mời Danh dự (Guest of Honour) từ nay đến năm 2030. Phía Việt Nam đề xuất hợp tác đào tạo nghiệp vụ cho biên tập viên về đàm phán bản quyền B2B, quản lý bản quyền số, đồng thời trao đổi kinh nghiệm vận hành hội sách quốc tế.

Bà Claudia Kaiser, Phó giám đốc Hội sách Frankfurt đánh giá Việt Nam là một thị trường xuất bản tiềm năng tại khu vực Đông Nam Á, giàu bản sắc văn hóa và còn rất nhiều dư địa phát triển chưa được khai phá hết. Bà cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực từ các nhà xuất bản Việt.

Đoàn xuất bản làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt.

Đoàn cũng làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt để thúc đẩy thành lập "Tủ sách Việt Nam" phục vụ kiều bào, tăng cường nhập khẩu bản quyền sách khoa học - công nghệ từ Đức và xuất bản sách văn học, lịch sử Việt Nam sang Châu Âu.

Tại Cộng hòa Séc, đoàn công tác đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt - Séc để khảo sát nhu cầu đọc của cộng đồng kiều bào. Cục Xuất bản và Thư viện đã giao nhà xuất bản hỗ trợ phát hành phiên bản sách điện tử và vận động in bản giấy cho công trình Từ điển Việt - Séc dài hơn 1.200 trang của dịch giả Nguyễn Quyết Tiến. Đồng thời, hai bên trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị chương trình Khách mời Danh dự khi Séc đảm nhận vai trò này tại Frankfurt 2026, tạo cơ sở để Việt Nam học hỏi lộ trình triển khai.

Hội sách Frankfurt (Đức) được coi là hội chợ thương mại sách lớn nhất thế giới, diễn ra thường niên vào tháng 10 và quy tụ hàng nghìn nhà xuất bản, đại lý bản quyền cùng giới chuyên môn toàn cầu.