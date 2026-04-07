Việt Nam mua thêm 3 trực thăng tầm xa

  • Thứ ba, 7/4/2026 16:09 (GMT+7)
Ngày 7/4, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết đơn vị vừa ký hợp đồng mua mới 3 trực thăng hiện đại H225 với nhà sản xuất trực thăng Airbus Helicopters (AH).

Trực thăng H225 là một trong những loại tàu bay chủ lực của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH), nổi bật với tầm bay xa, tải trọng lớn, khả năng vận chuyển ngoài khơi, tính năng kỹ thuật hiện đại, độ an toàn cao và hiệu quả vận hành vượt trội.

Truc thang Airbus Helicopters anh 1Truc thang Airbus Helicopters anh 2

Tổ bay trực thăng H225 của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ.

Với nhiều năm kinh nghiệm khai thác, VNH đã hoàn toàn làm chủ công nghệ, vận hành hiệu quả dòng trực thăng này, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Theo VNH, việc đầu tư mua mới 3 tàu bay H225 (nâng tổng số trực thăng H225 lên 7 chiếc) sẽ góp phần tăng cường năng lực của VNH trong thực hiện các nhiệm vụ như bay chuyên cơ, quân sự - quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu y tế, phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí, cũng như các nhiệm vụ bay phức tạp trong điều kiện khắc nghiệt và từng bước mở rộng thị trường dịch vụ.

Sự kiện này cũng là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của VNH trong việc hiện đại hóa đội tàu bay, nâng cao tiêu chuẩn an toàn, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh quốc tế; qua đó, góp phần khẳng định vị thế là một trong những nhà khai thác dịch vụ trực thăng hàng đầu ở khu vực châu Á.

Truc thang Airbus Helicopters anh 3

Lễ ký hợp đồng mua mới 3 trực thăng hiện đại H225 giữa Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) và Airbus Helicopters.

Một máy bay chiến đấu MiG-21 bỏ không ở Cà Mau

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau đã có báo cáo đến UBND tỉnh Cà Mau về hiện trạng và nguồn gốc chiếc máy bay MiG-21 đang nằm tại khu vực phường An Xuyên.

19:17 20/3/2026

'Chốt' số phận chiếc Boeing bị bỏ rơi 20 năm tại sân bay Nội Bài

Bộ Xây dựng vừa quyết định giao chiếc máy bay Boeing B727-200 bị bỏ rơi 20 năm tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho Học viện Hàng không Việt Nam quản lý, sử dụng làm mô hình phục vụ đào tạo.

15:08 10/3/2026

Vụ máy bay rơi: Lời kể của nam sinh hỗ trợ phi công khi tiếp đất

Một nam sinh lớp 11 tại Đắk Lắk đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ và chăm sóc ban đầu cho phi công bị thương trong vụ rơi máy bay quân sự Yak-130 xảy ra cùng ngày.

13:47 28/1/2026

Airbus Helicopters H225 là trực thăng vận tải tầm trung - hạng nặng hiện đại, nổi bật ở sự cân bằng giữa tải trọng, tầm bay và công nghệ điều khiển. Máy bay sử dụng hai động cơ turbine Safran Makila 2A1 engine, cho tốc độ hành trình khoảng 260-270 km/giờ, tầm bay tiêu chuẩn gần 900 km và có thể vượt 1.200 km khi mang thùng dầu phụ.

H225 có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 11 tấn, có thể chở tới 28 người hoặc treo ngoài gần 4,8 tấn hàng. Hệ rotor chính 5 cánh kết hợp cấu trúc Spheriflex giúp giảm rung và tăng độ ổn định trong điều kiện gió mạnh, biển động. Buồng lái “glass cockpit” tích hợp hệ thống tự động 4 trục cho phép bay bằng thiết bị, treo chính xác và hỗ trợ nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

Nguyễn Minh/Tiền Phong

  • Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

5 uu tien cua tan Thu tuong Le Minh Hung hinh anh

5 ưu tiên của tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

1 giờ trước 17:09 7/4/2026

Chiều 7/4, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức.

Tran bach tang quy hiem xuat hien o Dong Thap hinh anh

Trăn bạch tạng quý hiếm xuất hiện ở Đồng Tháp

1 giờ trước 17:00 7/4/2026

Trung tâm Nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu - Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể trăn bạch tạng từ UBND xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.

Ba Vo Thi Anh Xuan giu chuc Pho chu tich nuoc hinh anh

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó chủ tịch nước

2 giờ trước 16:29 7/4/2026

Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XVI, giữ chức Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

