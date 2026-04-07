Việt Nam mua thêm 3 trực thăng tầm xa

Ngày 7/4, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết đơn vị vừa ký hợp đồng mua mới 3 trực thăng hiện đại H225 với nhà sản xuất trực thăng Airbus Helicopters (AH).

Trực thăng H225 là một trong những loại tàu bay chủ lực của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH), nổi bật với tầm bay xa, tải trọng lớn, khả năng vận chuyển ngoài khơi, tính năng kỹ thuật hiện đại, độ an toàn cao và hiệu quả vận hành vượt trội.

Tổ bay trực thăng H225 của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ.

Với nhiều năm kinh nghiệm khai thác, VNH đã hoàn toàn làm chủ công nghệ, vận hành hiệu quả dòng trực thăng này, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Theo VNH, việc đầu tư mua mới 3 tàu bay H225 (nâng tổng số trực thăng H225 lên 7 chiếc) sẽ góp phần tăng cường năng lực của VNH trong thực hiện các nhiệm vụ như bay chuyên cơ, quân sự - quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu y tế, phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí, cũng như các nhiệm vụ bay phức tạp trong điều kiện khắc nghiệt và từng bước mở rộng thị trường dịch vụ.

Sự kiện này cũng là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của VNH trong việc hiện đại hóa đội tàu bay, nâng cao tiêu chuẩn an toàn, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh quốc tế; qua đó, góp phần khẳng định vị thế là một trong những nhà khai thác dịch vụ trực thăng hàng đầu ở khu vực châu Á.

Lễ ký hợp đồng mua mới 3 trực thăng hiện đại H225 giữa Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) và Airbus Helicopters.

Airbus Helicopters H225 là trực thăng vận tải tầm trung - hạng nặng hiện đại, nổi bật ở sự cân bằng giữa tải trọng, tầm bay và công nghệ điều khiển. Máy bay sử dụng hai động cơ turbine Safran Makila 2A1 engine, cho tốc độ hành trình khoảng 260-270 km/giờ, tầm bay tiêu chuẩn gần 900 km và có thể vượt 1.200 km khi mang thùng dầu phụ. H225 có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 11 tấn, có thể chở tới 28 người hoặc treo ngoài gần 4,8 tấn hàng. Hệ rotor chính 5 cánh kết hợp cấu trúc Spheriflex giúp giảm rung và tăng độ ổn định trong điều kiện gió mạnh, biển động. Buồng lái “glass cockpit” tích hợp hệ thống tự động 4 trục cho phép bay bằng thiết bị, treo chính xác và hỗ trợ nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.