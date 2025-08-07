Việt Nam mua gần 9 tỷ USD hàng Mỹ trong nửa năm

Cục Hải quan cho biết trong 6 tháng đầu năm, trị giá nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam đạt 8,87 tỷ USD, tăng hơn 22% và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ trong nửa đầu năm tăng hơn 22%, lên mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy trong 6 tháng đầu năm, trị giá nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam đạt 8,87 tỷ USD , mức cao nhất từ trước đến nay. Con số này tăng hơn 22%, tương đương tăng 1,62 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu may mặc và rau quả từ Mỹ đạt gần 297 triệu USD , tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2024. Mặt hàng thủy sản cũng ghi nhận mức tăng mạnh, đạt hơn 40 triệu USD , tức tăng 52%.

Đáng chú ý, nhập khẩu bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc tăng đột biến gần 635%, lên hơn 31 triệu USD . Một số nhóm thực phẩm khác như lúa mì, đậu tương và các chế phẩm thực phẩm cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Ngược lại, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ Mỹ lại giảm mạnh 32%, chỉ còn gần 395 triệu USD . Nhóm sữa và các sản phẩm từ sữa cũng giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ khoảng 70,91 tỷ USD , tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Một số mặt hàng chủ lực ghi nhận mức tăng mạnh như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 18,5 tỷ USD (+65%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 11,31 tỷ USD (+22,7%); hàng dệt may đạt 8,47 tỷ USD (+17%), chiếm 45% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước.

Ngoài ra, xuất khẩu giày dép sang Mỹ đạt 4,35 tỷ USD (+12,9%); đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận đạt 2,29 tỷ USD , gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước, chiếm tới 69% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam.

Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, với kim ngạch đạt 4,56 tỷ USD , tăng 11,8% và chiếm 56% tổng trị giá xuất khẩu của nhóm hàng này. Mặt hàng rau quả xuất sang Mỹ đạt 262 triệu USD , tăng mạnh 65% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, một số mặt hàng ghi nhận giá trị xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước là sắt thép các loại, điện thoại và linh kiện.