Việt Nam dự Triển lãm Trang bị Quốc phòng và An ninh Nhật Bản 2025

Nhận lời mời của phía Nhật Bản, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã tham dự Triển lãm Trang bị Quốc phòng và An ninh Nhật Bản (DSEI Japan) 2025.

Cuộc triển lãm diễn ra tại tỉnh Chiba (Nhật Bản) từ ngày 20 tới 23/5.

Triển lãm DSEI Japan năm nay thu hút 450 doanh nghiệp quốc phòng đến từ Nhật Bản và 30 quốc gia khác nhau, cùng với hơn 15.000 khách tham quan.

So với năm 2023, Triển lãm DSEI Japan 2025 không chỉ trưng bày, giới thiệu về những trang bị, công nghệ quốc phòng mới thuộc ba lực lượng hải - lục - không quân, mà còn trưng bày các trang bị, công nghệ quốc phòng thuộc các lĩnh vực khác như hệ thống tự động, phòng thủ mạng, không gian vũ trụ...

Trong khuôn khổ tham dự triển lãm, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã có cuộc gặp song phương với Đại tướng Morishita Yasunori, Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ mặt đất Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Tại cuộc tiếp, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa trân trọng cảm ơn Ngài Đại tướng đã mời đoàn sang Nhật Bản tham dự Triển lãm DSEI Japan 2025, đồng thời nhấn mạnh trên nền tảng quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng song phương không ngừng được thúc đẩy, đạt được những bước tiến quan trọng, nhất là trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, hợp tác giữa các quân, binh chủng, đào tạo nguồn nhân lực, an ninh mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh... Trong đó, hợp tác giữa Lục quân Việt Nam và Lực lượng Tự vệ mặt đất Nhật Bản đã được hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, phù hợp với khuôn khổ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa cũng trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản quan tâm, viện trợ không hoàn lại các trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường cho Việt Nam, trị giá khoảng 2,7 triệu USD và thúc đẩy triển khai Dự án trao tặng trang thiết bị rà phá bom mìn cho Việt Nam.

Đây là những sự giúp đỡ, hỗ trợ rất ý nghĩa, góp phần thiết thực trong việc bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân, đóng góp quý báu vào việc bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Về phần mình, Đại tướng Morishita Yasunori bày tỏ nhất trí với đánh giá của Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa về kết quả hợp tác giữa hai Bên trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản theo hướng hiệu quả, thực chất, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng, cứu hộ cứu nạn và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Triển lãm DSEI Japan được tổ chức hai năm/lần, lần đầu vào năm 2019, lần thứ hai do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên được hoãn tới năm 2023.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Triển lãm DSEI Japan 2025 do Công ty Crisis Intelligence/Nhật Bản và Công ty Clarion Events/Anh phối hợp đồng tổ chức tại Trung tâm Makuhara Messe, tỉnh Chiba (Nhật Bản) với sự hỗ trợ, thúc đẩy của các bộ, ngành và cơ quan liên quan của Nhật Bản.

