Việt Nam đối đầu Malaysia - như một trận chung kết

Trận Việt Nam gặp Malaysia không còn ý nghĩa điểm số, nhưng vẫn mang tính danh dự và khẳng định vị thế.

Cục diện bảng F ngã ngũ sau phán quyết của AFC khi xử thua Malaysia 2 trận do sử dụng cầu thủ “nhập tịch lậu”. Song, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Thiên Trường vào tối nay (31/3) không chỉ đơn thuần là thủ tục để hoàn thành nốt vòng loại Asian Cup 2027. Thậm chí, xem đó như một trận… “chung kết bảng” cũng không phải quá lời.

Đừng xem là thủ tục

Sống trong hoài nghi càng khiến người ta tức tối. Malaysia có lẽ cũng không thoát khỏi tâm trạng cay cú ấy khi họ nghi ngờ “người Việt” là chủ thể khiến ĐTQG bị tước vé một cách nhục nhã, khiến bóng đá Malaysia bị bao trùm bởi hình ảnh đáng xấu hổ do sử dụng không phải một vài mà đến 7 cầu thủ không hợp lệ.

Quá trình chuẩn bị âm thầm nhưng rất chu đáo của Malaysia như một thông điệp ngầm mà đội bóng này gửi đến Việt Nam. Đơn cử, họ bất ngờ có chuyến tập huấn “đổi gió” ở Thái Lan, điều hiếm thấy trong một đợt tập trung ngắn ngày như FIFA Days tháng 3. LĐBĐ Malaysia (FAM) có lẽ muốn thầy trò ông Peter Cklamovski quẳng đi những áp lực vô hình đang lởn vởn.

Truyền thông và cầu thủ Malaysia cũng đưa ra những lời kêu gọi, có những phát biểu hùng hồn thể hiện quyết tâm chiến thắng để “rửa hận” trước ĐT Việt Nam ngay tại Thiên Trường, nhằm chứng tỏ chiến thắng trước đoàn quân của ông Kim Sang-sik trước đây là xứng đáng.

Có thể đó chỉ là những động thái “rung cây nhát khỉ” của Malaysia. Nhưng hơn hết, ĐT Việt Nam cần phải bước vào trận đấu với sự tập trung cao nhất, trình diễn chuyên môn tốt nhất để chứng tỏ rằng, một khi cuộc chơi đảm bảo tính công bằng, minh bạch và đúng đắn, Malaysia vẫn chỉ là “kẻ thất bại” trước ĐT Việt Nam, như chuỗi bất bại kéo dài 11 năm trước trận đấu ngày 10/6/2025.

Hoàng Hên là nét mới của tuyển Việt Nam.

Chiến thắng cũng là cách để ĐT Việt Nam khẳng định chiếc vé dự Asian Cup 2027 được trao là hoàn toàn xứng đáng. Nói cách khác, dù đã giành vé, thầy trò ông Kim không được phép xem cuộc đối đầu với Malaysia chỉ là trận thủ tục để ra sân với tư tưởng “vui là chính”.

Và cũng đừng xem là dễ thắng

Việt Nam bước vào trận đấu này với lực lượng mạnh hơn chính mình so với 9 tháng trước. Đó là sự trở lại của trung vệ lệch trái Đoàn Văn Hậu và tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Cả hai vắng mặt trong chuyến làm khách trên sân Malaysia vào tháng 6 năm ngoái do chấn thương.

Ngoài ra, HLV Kim còn có thêm Hoàng Hên khi cầu thủ gốc Brazil đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Trong khi đó, 7 cầu thủ “nhập tịch lậu” từng gây ám ảnh cho Việt Nam chắc chắn không thể tiếp tục khoác áo Malaysia.

Tuy nhiên, ông Cklamovski vẫn sử dụng nguồn cầu thủ gốc ngoại làm nòng cốt cho chuyến làm khách này. Họ đều là những gương mặt quen thuộc và ít nhất từng một lần đối đầu với ĐT Việt Nam. Nhìn lại quá khứ, chưa cầu thủ nhập tịch nào của Malaysia tạo ra sự nguy hiểm lớn như nhóm cầu thủ “nhập tịch lậu” trước đây.

Malaysia đến Ninh Bình không có gương mặt mới mang tính “ẩn số” về chuyên môn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Việt Nam sẽ dễ thắng. Bóng đá không phải là phép cộng.

Người hâm mộ chờ Xuân Son trừng phạt tuyển Malaysia.

Trước đó, nhiều người tin rằng thầy trò ông Kim sẽ dễ dàng đánh bại Nepal trên sân Thống Nhất, nhưng thực tế chỉ giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0. Malaysia là đối thủ có bản lĩnh, đẳng cấp và chất lượng chuyên môn cao hơn rất nhiều. Đội bóng này còn mang theo khát vọng “phục thù”, điều càng khiến họ trở nên nguy hiểm.

Xét về lực lượng, Việt Nam mạnh hơn chính mình. Nhưng cần lưu ý, Văn Hậu và Xuân Son đều vừa trở lại sau chấn thương. Xuân Son chưa thể hiện được hình ảnh “hung thần” như tại AFF Cup 2025. Trong khi đó, Hoàng Hên mới lần đầu khoác áo ĐT Việt Nam, nên khả năng hòa nhập vẫn là dấu hỏi.

Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh chủ yếu mang ý nghĩa tạo không khí, chưa phản ánh rõ giá trị chuyên môn khi đối thủ bị đánh giá yếu.

Vì vậy, để giành chiến thắng, sự thận trọng là điều cần thiết với ĐT Việt Nam. Đánh giá đúng những hạn chế của chính mình và tôn trọng Malaysia sẽ là cách tốt nhất để thầy trò ông Kim tạo đà cho mục tiêu khuất phục “Hổ Malay”.