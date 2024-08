Việt Nam coi trọng, ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp có chuyến thăm tới Trung Quốc. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho biết, đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến thăm nhằm khẳng định sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong chính sách đối ngoại; qua đó, tiếp tục đối thoại chiến lược cấp cao nhất; tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai đồng chí đứng đầu của hai Đảng, hai nước.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng với Trung Quốc thúc đẩy thực hiện thỏa thuận chung cấp cao, đặc biệt là những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm lịch sử của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc vào năm 2022 và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam vào năm 2023. Tinh thần là tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Tuyên bố chung của chuyến thăm đã đề ra phương hướng “6 hơn” bao gồm: Tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn; hợp tác thực chất sâu sắc hơn; nền tảng xã hội vững chắc hơn; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; bất đồng được kiểm soát, giải quyết tốt hơn.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chia sẻ, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ trao đổi ở cấp chiến lược cao nhất của hai Đảng, hai nước; đánh giá về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là kết quả đạt được trong việc thực hiện những thỏa thuận chung cấp cao giữa lãnh đạo chủ chốt của hai nước.

Trong đó có những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc năm 2022 và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam năm 2023.

Tham gia đoàn, lãnh đạo cấp cao bộ, ngành, địa phương sẽ trao đổi về những nội dung, cơ chế hợp tác mới trong thời gian tới. Cùng với đó là trao đổi về các biện pháp, nội dung để thực hiện tuyên bố chung năm 2023 về phương hướng hợp tác “6 hơn” trong 6 lĩnh vực.

Điều rất quan trọng là hai bên sẽ đánh giá, trao đổi về tình hình thực hiện các thỏa thuận cấp cao; cùng trao đổi phương hướng đã đề ra; bổ sung thêm những nội dung, nội hàm, biện pháp để quan hệ hai nước ngày càng vững chắc, toàn diện và thiết thực.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có những hoạt động rất quan trọng với nhân dân Trung Quốc.

"Qua chuyến thăm lần này, hai bên cùng khẳng định sự coi trọng cũng như tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Hai bên khẳng định tiếp tục tạo điều kiện, xây dựng cơ chế và nhất trí về các biện pháp để thực hiện thật tốt, có hiệu quả những thỏa thuận chung đã đạt được", Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định.

Hai nước sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và khẳng định sự coi trọng đối với những nhận thức chung; đánh giá lại kết quả đạt được; đề ra biện pháp thực hiện phương hướng, thỏa thuận và có thể nêu ra phương hướng mới, cơ chế mới.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ đúng như hai bên mong muốn, theo phương châm đã đề ra trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Ông Lê Hoài Trung điểm qua một số thành tựu nổi bật: Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển theo xu thế tích cực và toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Quan hệ chính trị được củng cố, thể hiện rất rõ qua chuyến thăm cấp cao như hai chuyến thăm lịch sử của hai Tổng Bí thư trong các năm 2022, 2023 và nhiều chuyến thăm của các lãnh đạo chủ chốt hai nước và dịp này là chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ. Trung Quốc là một trong những đối tác lớn nhất về đầu tư, thương mại của Việt Nam. Nhiều vấn đề khó khăn đã được giải quyết, tháo gỡ trong thời gian vừa qua.

Hợp tác quốc phòng, an ninh phát triển dưới nhiều hình thức; nhiều cơ chế mới được xác lập và triển khai.

Giao lưu nhân dân diễn ra không chỉ giữa các tổ chức, hội quần chúng mà cả hoạt động đi lại của người dân hai nước cũng rất sôi nổi. Ngay sau đại dịch Covid-19, xu hướng khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam tăng trở lại và người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc cũng nhiều hơn.

