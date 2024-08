Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt Kỷ niệm Ngày truyền thống CAND

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2024) do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức.

Chiều 15/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2024).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang.

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự gặp mặt nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân là hai lực lượng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, luôn đoàn kết gắn bó, kề vai, sát cánh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo lập môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong công tác phối hợp giữa hai lực lượng, mối quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, như: phối hợp xây dựng, tham mưu với Bộ Chính trị, Chính phủ trình Quốc hội nhiều văn bản pháp quy quan trọng.

Hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình thế giới, khu vực; thông tin về phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người; bảo đảm an ninh, an toàn các hội nghị của Trung ương, các kỳ họp của Quốc hội; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế tại Việt Nam; bảo vệ các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước; phối hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo; phối hợp trong chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ...

Hai bên cũng phối hợp ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao tặng bức ảnh Bác Hồ cho Thượng tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Những kết quả đó và chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, trở thành truyền thống, là nhân tố không thể thiếu, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, giúp đỡ chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy chính quyền các địa phương, trong đó có Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng gửi đến các lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân là hai lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện; dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân đã luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết như “hai cánh của một con chim," chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và gìn giữ hòa bình ở khu vực, trên thế giới.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Những thành tích, kết quả đạt được của lực lượng quân đội và công an trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua là do sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, Nhà nước và sức mạnh của sự đoàn kết gắn bó, sự nỗ lực phấn đấu của hai lực lượng, được sự tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân.

Nhân dịp này, Thượng tướng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng đối với lực lượng Công an Nhân dân và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp kịp thời, có hiệu quả đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong thời gian tới.