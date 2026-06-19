Việt Nam có loại quả quen thuộc giàu vitamin C, giúp sạch đường ruột

Vào những ngày hè oi ả, một ly nước chanh leo (chanh dây) đá mát lạnh là thức uống giải nhiệt được săn đón hàng đầu.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một loại nước giải khát thơm ngon, chanh leo còn là một "nhà kho" chứa hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất dồi dào.

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Nhắc đến tác dụng của chanh leo, khả năng củng cố hàng rào miễn dịch luôn được xếp lên hàng đầu. Một quả chanh leo có thể đáp ứng gần như trọn vẹn nhu cầu Vitamin C hàng ngày của cơ thể.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu – "vũ khí" chính bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus, đồng thời giúp các vết thương mau lành hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón hiệu quả

Nếu bạn thường xuyên gặp rắc rối với hệ tiêu hóa, hãy thử bổ sung chanh leo vào thực đơn. Phần ruột và hạt của chanh leo chứa một lượng chất xơ hòa tan cực kỳ dồi dào. Chất xơ này đóng vai trò như một chiếc chổi tự nhiên làm sạch đường ruột, kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru, từ đó phòng ngừa táo bón và giúp hệ vi sinh vật đường ruột luôn khỏe mạnh.

Vào những ngày hè oi ả, một ly nước chanh leo (chanh dây) đá mát lạnh là thức uống giải nhiệt được săn đón hàng đầu.

Ổn định huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch

Tác dụng của chanh dây đối với hệ tim mạch đến từ hàm lượng Kali cao và Natri rất thấp. Kali giúp làm giãn các mạch máu và điều hòa nhịp tim, duy trì huyết áp ở mức ổn định. Ngoài ra, chất xơ dồi dào trong loại quả này cũng hỗ trợ loại bớt lượng cholesterol dư thừa trong mạch máu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ tiểu đường

Chanh leo có chỉ số đường huyết (GI) thấp và hàm lượng chất xơ cao, giúp cơ thể hấp thụ đường từ từ thay vì làm tăng vọt lượng đường trong máu sau khi ăn.

Đặc biệt, một hợp chất thực vật có tên là piceatannol tìm thấy nhiều trong hạt chanh leo đã được chứng minh là có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin, rất có lợi cho người bệnh tiểu đường tuýp 2.

Nuôi dưỡng làn da trắng hồng, chống lão hóa

Đối với phái đẹp, công dụng của chanh leo trong việc dưỡng nhan là không thể phủ nhận. Sự kết hợp giữa Vitamin A (beta-carotene) và Vitamin C giúp kích thích cơ thể sản sinh collagen, giữ cho da luôn săn chắc, đàn hồi. Các chất chống oxy hóa trong chanh leo sẽ trung hòa các gốc tự do, giúp làm mờ các nếp nhăn, giảm thâm nám và mang lại một làn da rạng rỡ từ bên trong.

Giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ

Trong y học cổ truyền, chanh leo được biết đến như một vị thuốc an thần tự nhiên. Loại quả này chứa alkaloid (harmman), có tác dụng làm dịu hệ thần kinh trung ương, giảm cảm giác lo âu, bồn chồn.

Nhâm nhi một ly nước chanh leo ấm hoặc trà chanh leo vào buổi tối sẽ giúp cơ thể bạn thư giãn sâu, dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ ngon giấc hơn.

Hỗ trợ giảm cân và giữ gìn vóc dáng

Nếu bạn đang thắc mắc uống nước chanh leo có tác dụng gì cho vóc dáng thì đây chính là tin vui. Chanh leo là thực phẩm lý tưởng cho người ăn kiêng vì nó chứa rất ít calo, chất béo nhưng lại cực kỳ giàu chất xơ và nước.

Việc ăn hoặc uống chanh leo giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn, từ đó hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa và quản lý cân nặng hiệu quả hơn.