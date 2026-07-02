Việt Nam chính thức thành nước thu nhập trung bình cao

Ngân hàng Thế giới vừa đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt mức 4.970 USD trong năm 2025.

Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 của Việt Nam ước đạt 514 tỷ USD. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo bảng phân loại quốc gia thường niên được Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB) công bố ngày 1/7, Việt Nam chính thức được nâng từ nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao.

Cụ thể, tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD trong năm 2025. Mức thu nhập này vượt ngưỡng 4.636 USD - tiêu chí để được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao theo phân loại mới của World Bank.

WB cho biết Việt Nam được nâng hạng nhờ duy trì tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu tích cực. Trong hai năm 2024-2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng hơn 15%, đồng thời GDP lần lượt đạt mức tăng trưởng 7% và 8%. Đáng chú ý giai đoạn 2021-2025, GNI của Việt Nam tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm.

"Đây là một trong những mức tăng trưởng bền vững mạnh nhất khu vực", các chuyên gia của WB nhận định.

Hiện nay, WB phân loại các quốc gia dựa trên GNI bình quân đầu người của năm trước, sau khi điều chỉnh theo biến động tỷ giá. Các nền kinh tế được chia thành 4 nhóm gồm thu nhập thấp, thu nhập trung bình thấp, thu nhập trung bình cao và thu nhập cao.

Theo tiêu chuẩn mới, nhóm thu nhập trung bình thấp có GNI bình quân đầu người khoảng 1.176- 4.635 USD , còn nhóm thu nhập trung bình cao là 4.636- 14.375 USD . Các ngưỡng này được điều chỉnh tăng nhẹ so với kỳ trước do tác động của lạm phát.

Bên cạnh Việt Nam, World Bank năm nay đánh giá 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 6 nước được nâng hạng thu nhập. Ngoài Việt Nam, Philippines, Sri Lanka, Jordan và Micronesia đều được chuyển từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao. Trong khi đó, Togo được nâng từ nhóm thu nhập thấp lên nhóm thu nhập trung bình thấp.

Bảng phân loại của World Bank là căn cứ quan trọng để xác định khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và các chương trình hỗ trợ phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời giúp theo dõi xu hướng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, việc 6 quốc gia được nâng hạng trong năm nay không làm thay đổi chính sách cho vay hiện hành của World Bank. Việt Nam và Philippines vẫn thuộc nhóm vay từ nguồn vốn của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển (IBRD), còn Sri Lanka tiếp tục thuộc nhóm vay ưu đãi IDA.