Việt kiều rởm lừa tiền của phụ nữ đơn thân

Trương Văn Quế lên mạng xã hội giới thiệu mình là Việt kiều giàu có để lừa đảo chiếm đoạt tiền của những phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm.

Ngày 13/1, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Văn Quế (SN 1984), trú phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, Công an TP Vinh tiếp nhận đơn trình báo của nhiều bị hại về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc là Việt kiều ở nước ngoài có nhiều tài sản, sống đơn thân, muốn kết bạn và làm quen với các phụ nữ đã ly hôn, từ đó tạo niềm tin rồi nhắn tin vay mượn tiền và chiếm đoạt.

Trương Văn Quế.

Ngày 29/12/2023, Công an TP Vinh đã bắt giữ Trương Văn Quế về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu giữ 1 chiếc điện thoại và một số vật chứng liên quan khác.

Tại Cơ quan Công an, Trương Văn Quế đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Quế là đối tượng có 6 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Do nợ nần, không có tiền tiêu xài cá nhân nên Quế nảy sinh ý định tìm kiếm những người phụ nữ đã ly hôn, thiếu thốn tình cảm kết bạn để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Quế sử dụng sim rác tạo các nick ảo trên tài Facebook, Zalo rồi tham gia các hội nhóm phụ nữ đơn thân để kết bạn và làm quen. Để tạo lòng tin, Quế giới thiệu là Việt kiều, có nhiều tiền và hứa hẹn mua nhà, chung cư cho các bị hại.

Được tin tưởng, Quế vay tiền của bị hại với lý do “thanh toán phí chuyển tiền” để nhận ngoại tệ ở nước ngoài về Việt Nam. Sau khi nhận được tiền từ nạn nhân, Trương Văn Quế chiếm đoạt, chặn các phương thức liên lạc và bỏ trốn.

Bước đầu, Công an TP Vinh đã chứng minh, bằng phương thức, thủ đoạn như trên, Trương Văn Quế đã chiếm đoạt của chị N.T.T.M. (SN 1977), trú tại phường Hưng Phúc, TP Vinh số tiền 12 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.