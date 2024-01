Mất hơn 6 tỷ đồng vì chơi Forex ảo

Vì sợ gia đình biết nên chị H.T.N.P. (TP Thủ Đức), giấu kín chuyện bị lừa đảo qua mạng và mất hơn 6,4 tỷ, nhưng với số tiền lớn như vậy, chị không thể giấu lâu, cuối cùng cũng lộ.

Chị P. cho hay, thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, người có tên là Dương Văn Nghĩa nói là nhân viên Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Lucas (địa chỉ hoạt động tại số 12, đường số 6, KDC Cityland Pack Hill, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) liên hệ với chị. Nghĩa cho biết, Công ty Lucas chuyên tư vấn đầu tư tài chính, là đại diện của sàn IFF Trading, sàn ngoại hối uy tín được cấp phép hoạt động. Nghĩa mời gọi chị P. đầu tư sản phẩm trên sàn giao dịch IFF Trading có địa chỉ website là https://www.ifftrading.com.

Một hội thảo về công nghệ tháng 12/2023 nhưng trá hình để kêu gọi đầu tư sàn Forex bị cơ quan chức năng TP.HCM phát hiện lập biên bản.

“Vì tôi không biết gì về kỹ thuật giao dịch và không có thời gian để giao dịch online, Nghĩa đã đề nghị tôi nạp tiền đầu tư và Nghĩa sẽ trực tiếp giao dịch. Họ cấp cho tôi tài khoản và mật khẩu để tôi có thể xem trực tiếp tài khoản của mình. Khoản lời sẽ được chia đôi cho tôi và Nghĩa. Tôi đã chuyển tiền qua ngân hàng theo số tài khoản Nghĩa cung cấp tổng số trên 10,6 tỷ đồng . Nghĩa chuyển thành 435.000 USD nạp vào tài khoản Forex. Nghĩa rút ra trả lại cho tôi trên 4,2 tỷ đồng . Như vậy, số tiền các đối tượng chiếm đoạt của tôi trên 6,4 tỷ đồng ”, chị P. buồn bã chia sẻ.

Trong quá tình giao dịch, chị P. phát hiện nhiều lần sàn IFF bị can thiệp điều chỉnh tạo biến động đột ngột làm cháy tài khoản. Sau đó các đối tượng báo Công ty Lucas đã dừng hợp tác với sàn IFF Trading và dừng giao dịch tài khoản của chị.

Qua tìm hiểu được biết, Công ty Lucas thuê phần mềm IFF Trading từ một công ty khác thiết kế nên việc điều chỉnh biến động trên sàn để tài khoản của khách hàng cháy là cố tình của các đối tượng.

Cùng với thủ đoạn trên, chị N.H.T cũng ở TP.HCM bị lừa hơn 400 triệu đồng. Chị đã liên hệ với người đại diện Công ty Lucas là Phan Quốc Công qua số điện thoại 0888880117 nhưng số này không liên lạc được.

Theo phiếu chuyển đơn của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM, chị H.T.N.P gửi tố giác Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Lucas do Phan Quốc Công là giám đốc, Dương Văn Nghĩa là nhân viên, ông Lê Anh Phan – Tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH FXCE và bà Hoàng Thị Mỹ Thy có hành vi thành lập sàn giao dịch ảo, sau đó can thiệp điều chỉnh để chiếm đoạt tiền, có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản”. Phiếu chuyển đơn của công dân đến Phòng Cảnh sát hình sự giải quyết theo thẩm quyền.