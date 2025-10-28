Việt Hương lên tiếng khi nhiều fanpage đăng nội dung tiêu cực về cô. Đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên bức xúc trước nạn tin giả.

Những ngày qua, một bài đăng có nội dung gây hiểu nhầm về Việt Hương lan truyền trên mạng xã hội. Bài viết này khiến nhiều khán giả tưởng nhầm Việt Hương gặp chuyện không may.

Tới 28/10, Việt Hương lên tiếng đính chính. Cô cho biết: “Em còn tươi xanh vậy mà đăng em chết rồi. Nếu họ đem em ra kiếm tiền vậy là em còn giá trị lợi dụng. Thôi hoan hỷ, vui vẻ coi như nghiệp mình tu chưa tốt”.

Việt Hương lên tiếng khi bị réo tên trong các tin đồn. Ảnh: FBNV.

Vấn nạn tin giả liên quan đến nghệ sĩ đã là vấn đề nhức nhối nhiều năm qua ở mạng xã hội Việt Nam. Không ít lần nghệ sĩ phải lên tiếng đính chính khi họ liên tục bị các fanpage đăng thông tin sai lệch để câu view.

Hồi tháng 4, Việt Hương bức xúc trước tình trạng nhiều trang mạng, tài khoản giả mạo tên tuổi cô để quảng cáo mỹ phẩm kém chất lượng.

"Gần đây, rất nhiều đối tượng cố tình giả mạo, cắt ghép và lợi dụng hình ảnh Hương để bán sản phẩm. Nếu phát hiện bất cứ hành vi lợi dụng hình ảnh tôi, vui lòng nhắn tin, báo để kịp thời xử lý và gửi lời cảnh báo đến mọi người", Việt Hương nói.

Việt Hương sinh năm 1976, từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Cô là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch và tham gia nhiều phim điện ảnh như Gái già lắm chiêu, 49 ngày 2, Nhà không bán, Ma da, Chị dâu… Gần đây, Việt Hương tham gia phim Cục vàng của ngoại do Khương Ngọc làm đạo diễn.