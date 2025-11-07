Viên kim cương huyền thoại tái xuất sau một thế kỷ mất tích

Viên kim cương Florentine nặng 137 carat, tỏa sắc vàng chanh rực rỡ, từng được giới quý tộc châu Âu gìn giữ qua nhiều thế kỷ, nhưng vì biến động lịch sử, đã biến mất bí ẩn suốt một thế kỷ qua.

Cận cảnh viên kim cương Florentine vừa được gia tộc Habsburg giới thiệu trở lại với công chúng. Ảnh: Guardian.

Viên kim cương này nổi bật không chỉ bởi màu sắc và kích thước mà còn vì nguồn gốc sở hữu, kéo dài từ thời gia tộc Medici ở Ý thế kỷ 17. Nguồn: The New York Times



Viên kim cương Florentine hình bát giác, với 126 mặt cắt tinh xảo, từng biến mất một cách bí ẩn giữa những biến động lịch sử. Nhiều sử gia lo ngại báu vật này đã bị Đức Quốc xã cướp đoạt, bị cắt nhỏ và có thể vĩnh viễn không bao giờ được tìm thấy. Thậm chí, có giả thuyết cho rằng triều đại Habsburg, trong thời kỳ khủng hoảng tài chính, đã âm thầm bán đi viên kim cương huyền thoại này.

Dù vậy, viên kim cương từng làm say đắm giới quý tộc châu Âu nay đã tái xuất. Sau hơn một thế kỷ được giữ kín, hậu duệ của gia tộc Habsburg lần đầu tiên tiết lộ bí mật về viên kim cương Florentine trong cuộc phỏng vấn với The New York Times.

Trong suốt nhiều thập kỷ, viên Florentine được cất giấu trong một két sắt ngân hàng ở Canada. Thông tin về báu vật này được giữ kín trong nhóm những người đứng đầu gia tộc Habsburg để đảm bảo sự an toàn.

Theo đại diện của gia tộc Habsburg, sau Thế chiến I, vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc Áo-Hung - Vua Charles I - quyết định chuyển toàn bộ châu báu của gia tộc Habsburg sang Thụy Sĩ. Khi thoái vị, ông cùng người thân từng sống lưu vong tại quốc gia này.

Vua Áo Charles I và Hoàng hậu Zita trong lễ lên ngôi của nhà vua hồi năm 1916. Ảnh: New York Times.

Thập niên 1940, khi Đức Quốc Xã khiến cả châu Âu điêu đứng, Hoàng hậu Zita, vợ Vua Charles I, mang theo 8 người con và chiếc vali nhỏ chứa đầy đá quý sang Mỹ, rồi quyết định định cư tại tỉnh Quebec, Canada.

Ông Karl von Habsburg-Lothringen, đại diện gia tộc Habsburg, cháu trai của Vua Charles I, chia sẻ với giới truyền thông mới đây: “Bà tôi cảm thấy rất an toàn ở Canada. Tôi đoán lúc đó chiếc vali đựng đầy đá quý đã được bà tôi gửi vào két sắt ngân hàng và nó cứ nằm yên trong đó kể từ đấy”.

Theo lời kể của hậu duệ nhà Habsburg, chỉ hai người con trai của Hoàng hậu Zita - Robert và Rodolphe - được bà cho biết nơi cất giấu viên kim cương Florentine. Bà dặn hai con giữ bí mật trong vòng 100 năm kể từ ngày Vua Charles qua đời (năm 1922) với niềm tin rằng càng ít người biết, viên kim cương quý giá sẽ càng an toàn.

Chỉ đến trước khi mất, hai ông Robert và Rodolphe mới truyền đạt lại thông tin về viên kim cương Florentine cho các con trai của họ.

Sau khi trở về châu Âu sinh sống trong năm 1953, Hoàng hậu Zita vẫn để lại toàn bộ số trang sức trong ngân hàng ở Quebec. Bà qua đời năm 1989, hưởng thọ 96 tuổi.

Nguồn gốc viên kim cương Florentine cho tới giờ vẫn chưa được xác định, chỉ biết gia tộc Habsburg là bên đã và đang nắm quyền sở hữu.

Thợ kim hoàn Christoph Köchert (thứ 3 từ trái sang) bên các hậu duệ nhà Habsburg. Ảnh: New York Times.

Sau khi được trực tiếp quan sát viên kim cương, nhà kim hoàn Christoph Köchert, hậu duệ thừa kế tiệm kim hoàn A. E. Köchert từng chuyên chế tác trang sức phục vụ Hoàng gia Áo, khẳng định đây chính là viên Florentine đã biến mất bí ẩn suốt một thế kỷ qua.

Gia tộc Habsburg cho biết họ dự định trưng bày báu vật này tại một bảo tàng ở Canada trong vài năm tới, nhưng sẽ không bán cũng không tìm cách định giá viên kim cương.

Sau gần một thế kỷ ẩn mình trong bóng tối két sắt ngân hàng, viên kim cương Florentine sắp được xuất hiện trước công chúng như một biểu tượng của giới quý tộc châu Âu và là minh chứng cho sức hấp dẫn của những bí ẩn lịch sử.