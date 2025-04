Viễn cảnh Messi làm đồng đội với De Bruyne

Sky Sports cho biết Inter Miami tỏ ra hứng thú với thương vụ này, dù đôi bên chưa có những cuộc đàm phán cụ thể. Cá nhân De Bruyne cũng đang xem xét mọi lời đề nghị và chưa vội ra quyết định. Anh muốn tập trung hoàn tất mùa giải cuối cùng trong màu áo Man City.

Ngoài Inter Miami, các câu lạc bộ từ Saudi Arabia cũng chưa từ bỏ việc sở hữu De Bruyne. Những lời đề nghị đắt giá có thể được gửi đến tiền vệ này trong thời gian tới.

Hiện tại, Inter Miami đã có đủ 3 cầu thủ chỉ định (Designated Player - DP), bao gồm Lionel Messi, Sergio Busquets và Jordi Alba. Đây cũng là những cái tên nổi bật đã giúp đội bóng nâng tầm trong thời gian qua.

Theo quy định của giải MLS, Inter Miami không thể ký hợp đồng với thêm cầu thủ nước ngoài, trừ khi có sự điều chỉnh trong đội hình hiện tại.

Dù vậy, kỳ chuyển nhượng vào tháng 7 sắp tới có thể mở ra cơ hội cho Inter Miami. Ngoài ra, trước đó 1 tháng, CLB này cũng có thể chiêu mộ De Bruyne trong thời gian ngắn khi tham dự FIFA Club World Cup 2025 trên sân nhà.

Mức lương của De Bruyne là rào cản lớn trong các cuộc đàm phán. Theo các nguồn tin, tiền vệ người Bỉ có thể nhận mức lương lên tới 15 triệu USD mỗi mùa tại MLS - con số kỷ lục tại giải đấu này. Tuy nhiên, mức lương của anh vẫn thấp hơn nhiều so với con số hơn 20 triệu USD mà Messi đang nhận tại Inter Miami.

Nhiều CĐV háo hức trước viễn cảnh De Bruyne sát cánh cùng Messi ở Inter Miami. Ngoài việc đàm phán chiêu mộ De Bruyne, CLB ở giải MLS cũng đang tiến hành thương thảo gia hạn hợp đồng với M10.

Inter Miami đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng miền Đông MLS. Đội vừa có chiến thắng quan trọng trước LAFC để tiến vào bán kết CONCACAF Champions Cup.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.