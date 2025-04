Real Madrid đang sai với Valverde

Trận thắng 1-0 của Real Madrid trước Alaves thuộc vòng 31 La Liga tối 13/4, dù không phải là một chiến thắng rực rỡ, lại rất quan trọng đối với đội bóng của Carlo Ancelotti. Trận đấu này chứng kiến một Real Madrid kiên cường, với sự xuất sắc của những cá nhân nổi bật, trong đó Fede Valverde lại một lần nữa khẳng định tầm quan trọng không thể thiếu của mình ở giữa sân.

Kết quả 1-0 trước Alaves, dù không phải là một chiến thắng hoành tráng, là một chiến thắng mà Real Madrid rất cần, sau chuỗi trận đáng thất vọng gần đây. Trận đấu diễn ra với rất nhiều pha bóng bất ngờ, khiến người hâm mộ không thể rời mắt khỏi màn hình.

Tuy nhiên, Real Madrid thể hiện sự kiên cường và sự tập trung cần thiết để bảo vệ thành quả. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất là bàn thắng của Camavinga, người vượt qua nỗi sợ hãi và ghi bàn trong một tình huống tưởng chừng như khó khăn.

Alaves đến với trận đấu này với một sự cống hiến đầy mãnh liệt, nhưng không đủ khả năng để tạo ra đột biến. Đội chủ nhà thể hiện được sự quyết tâm, nhưng lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết trong khâu tấn công.

Carlos Vicente là cái tên duy nhất mang lại mối đe dọa cho khung thành Thibaut Courtois. Tuy nhiên, Alaves lại không thể tận dụng được những cơ hội họ tạo ra.

Real Madrid, dù đối diện với một số tình huống khó khăn, đặc biệt khi họ bị giảm bớt quân số sau sai lầm của Mbappe, vẫn bảo vệ được chiến thắng. Điều này một lần nữa chứng tỏ rằng, khi cần, "Los Blancos" biết cách tự bảo vệ mình, mặc dù có lúc họ đã lùi sâu và để đối thủ kiểm soát trận đấu.

Về phần mình, huấn luyện viên Carlo Ancelotti quyết định để Jude Bellingham và Vinicius Jr ngồi dự bị, điều này dường như khiến không ít người bất ngờ. Nhưng có lẽ, sau thất bại ở London và những phút giây không mấy hài lòng từ Mbappe, chiến lược của Ancelotti cho thấy sự hiệu quả. Tuy vậy, điểm sáng lớn nhất trong đội hình xuất phát của Real Madrid chính là sự trở lại của Fede Valverde ở vị trí mà anh yêu thích: tiền vệ trung tâm.

Valverde luôn được coi là quân bài chiến lược của Real Madrid. Đặc biệt là khi đội bóng gặp khó khăn ở vị trí hậu vệ phải, nhưng không thể phủ nhận rằng, vai trò của tiền vệ người Uruguay ở giữa sân là điều mà Ancelotti không thể thiếu.

Với khả năng rê bóng, tốc độ, và đặc biệt là khả năng di chuyển thông minh, Valverde làm cho mọi tình huống tấn công trở nên mượt mà và đơn giản hơn. Không những thế, anh cũng có khả năng phòng ngự rất tốt, giúp Real Madrid bảo vệ vững chắc ở những tình huống cần thiết.

Sau khi Mbappe bị nhận thẻ đỏ, Real Madrid phải đối mặt với một thế trận khó khăn hơn. Tuy nhiên, Valverde vẫn duy trì được sự ổn định và khả năng kiểm soát thế trận. Anh hỗ trợ Lucas rất nhiều ở cánh phải, giúp đội bóng duy trì được thế trận ổn định và không để mọi thứ rơi vào hỗn loạn.

Điều này càng chứng minh rằng dù Valverde có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, anh phải luôn là một phần quan trọng của hàng tiền vệ. Không ai có thể thay thế được khả năng của ngôi sao người Uruguay.

Trái tim của Real Madrid trong trận đấu này chính là Valverde, với những pha di chuyển khôn ngoan, những đường chuyền sắc bén, và sự hiện diện mạnh mẽ trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Pha phối hợp giữa anh và Camavinga dẫn đến bàn thắng là minh chứng rõ nét nhất cho sự hiệu quả trong lối chơi của Real Madrid.

Valverde, với khả năng mở ra các khoảng trống, chơi một hai với Camavinga, rồi tạo ra cơ hội cho người đồng đội, là minh chứng cho sự linh hoạt và khả năng sáng tạo mà tiền vệ người Uruguay mang lại cho đội bóng. Có lẽ, đã tới lúc Ancelotti trả cậu học trò về nơi bản thân phải thuộc về.

Kể từ khi gia nhập Real Madrid, Valverde luôn là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất trong đội hình. Anh có thể chơi ở cánh phải, ở giữa sân, và thậm chí có thể thay thế một số vị trí khác.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khi Real Madrid cần một người để giữ nhịp trận đấu, một người để làm gắn kết đội bóng, đó chính là Valverde. Anh là người điều tiết, là nhịp đập của cả đội, là mạch nối giữa các tuyến.

Cuộc đối đầu với Alaves chứng minh một lần nữa rằng trong đội hình của Real Madrid, Valverde là một quân bài không thể thay thế. Một đội bóng mạnh mẽ không thể thiếu đi những cầu thủ như anh, những người luôn có khả năng tạo ra sự khác biệt, dù cho đối thủ có mạnh mẽ đến đâu. Và trong những trận đấu khó khăn, khi mọi thứ có thể rơi vào bất ổn, Valverde vẫn luôn là điểm tựa vững chắc của Real Madrid, là người giúp đội bóng không bao giờ lạc lối.

Với chiến thắng này, Real Madrid tiếp tục cuộc đua tại La Liga và sẽ bước vào những thử thách sắp tới với tinh thần tự tin và sự chuẩn bị tốt nhất. Và với Valverde ở giữa sân, Ancelotti chắc chắn sẽ có một nhân tố quan trọng để đối mặt với mọi đối thủ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.