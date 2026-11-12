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Thể thao

Viễn cảnh Kane gia nhập MU

  • Thứ năm, 12/11/2026 06:24 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Sự xuất hiện của Mauricio Pochettino có thể mở ra viễn cảnh Harry Kane trở lại Premier League và tái hợp người thầy cũ tại MU.

Pochettino từng biến Kane thành tiền đạo hàng đầu thế giới ở Spurs.

Nhà báo James Ducker của The Telegraph tiết lộ Carrick sẽ được thông báo về quyết định sa thải trong tuần này, sau cuộc gặp trực tiếp với ban lãnh đạo đội bóng. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định MU và Pochettino đã đạt thỏa thuận cuối cùng, chỉ còn chờ Carrick bị sa thải.

MU được cho là sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 10 triệu USD của Pochettino với đội tuyển Mỹ. Nhà cầm quân 54 tuổi dự kiến vẫn dẫn dắt tuyển Mỹ trong hai trận đấu với Haiti trước khi bắt đầu nhiệm vụ mới tại Old Trafford.

Nếu Pochettino cập bến MU, khả năng tái hợp Kane lập tức trở thành chủ đề được quan tâm. Cả hai có quãng thời gian thành công tại Tottenham khi tiền đạo người Anh thật sự vươn tầm ngôi sao hàng đầu thế giới. Dưới sự dẫn dắt của Pochettino, Kane ghi tới 169 bàn sau 242 trận.

Kane vừa gia hạn hợp đồng với Bayern Munich đến năm 2029. Tuy nhiên, tiền đạo 33 tuổi chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa trở về Anh. Anh chia sẻ trên talkSPORT: "Tôi thật sự không chắc chắn. Nếu trở lại, đó phải là một lựa chọn hoàn hảo. Mọi thứ đều có thể xảy ra".

Cựu HLV Tottenham, Tim Sherwood thậm chí dự đoán Kane có thể gia nhập MU nếu Pochettino được bổ nhiệm. Ông nhận định khả năng tiền đạo người Anh trở lại Premier League sẽ tăng lên đáng kể nếu tái hợp người thầy cũ tại Old Trafford.

Một thương vụ như vậy cũng có thể giúp Kane tiến gần hơn đến kỷ lục ghi bàn tại Premier League. Hiện anh có 213 bàn thắng, kém thành tích 260 bàn của Alan Shearer 47 pha lập công.

Trước mắt, tiền đạo này vẫn tập trung cho Bayern và mục tiêu cùng tuyển Anh chinh phục những danh hiệu lớn. Nhưng Nếu Pochettino trở thành HLV trưởng MU, viễn cảnh tái hợp Kane hoàn toàn có thể trở thành sự thật.

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Minh Nghi

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