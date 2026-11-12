Tuyển Mỹ nhắm Guardiola thay Pochettino

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Pep Guardiola được tuyển Mỹ quan tâm. Ảnh: Reuters.
Các nguồn tin nắm rõ tình hình tiết lộ rằng MU đang nỗ lực đạt thỏa thuận với Pochettino. Đội chủ sân Old Trafford hiện tích cực thương thảo các điều khoản hợp đồng cá nhân với vị chiến lược gia người Argentina.
Đối diện nguy cơ chiếc ghế nóng tại đội tuyển quốc gia bị bỏ trống, các quan chức cấp cao của LĐBĐ Mỹ nhanh chóng vạch ra kế hoạch ứng phó. Trong đó, Guardiola nổi lên như ứng cử viên lý tưởng nhất được ban lãnh đạo bóng đá Mỹ ưu tiên lựa chọn.
Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha hiện vẫn "ngồi chơi xơi nước" sau khi chia tay đội chủ sân Etihad vào cuối mùa giải 2025/26. Ông từng được Liên đoàn bóng đá Italy và Hà Lan nhắm đến, tuy nhiên, nhà cầm quân 55 tuổi quyết định từ chối.
Trong khi đó, MU dự kiến sẽ sớm công bố việc sa thải Michael Carrick để bổ nhiệm Pochettino sau chuỗi trận tệ hại từ đầu mùa (chỉ thắng 1 trận tại Premier League sau 10 vòng đấu đầu tiên).
Môn thể thao yêu thích của cố Giáo hoàng Francis
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.