Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Ăn gì không già

Bác sĩ Michael Greger đúc kết từ hàng loạt nghiên cứu về lão hóa rằng chế độ ăn uống chính là "vũ khí" chống lão hóa hiệu quả nhất, không cần đến thuốc men hay serum đắt tiền. Từ những câu hỏi gần gũi, cuốn sách mang đến góc nhìn khoa học nhưng dễ hiểu, giúp người đọc bảo vệ 15 yếu tố sức khỏe cốt lõi - từ trí não, xương khớp đến tim mạch, miễn dịch - để sống lâu và khỏe mạnh hơn.

Sức khỏe Kiến thức y khoa

Việc làm đơn giản trước khi ngủ giúp cơ thể thả lỏng lập tức

  • Thứ hai, 31/8/2026 07:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không chỉ ngủ đủ, nhiều thói quen trước giờ lên giường như tắm hoặc ngâm chân nước ấm cũng có thể hỗ trợ quá trình đi vào giấc ngủ, giúp cơ thể phục hồi sau một ngày hoạt động.

Ngâm chân nước ấm ảnh 1

Ngâm chân là phương pháp an toàn, đơn giản và không dùng thuốc để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ảnh: Shutterstock.

Ăn khuya không chỉ làm tăng cân trầm trọng hơn, như tôi đã đề cập trong How Not to Diet, mà còn khiến ta khó chìm vào giấc ngủ. Thông thường, vào giờ đi ngủ, nhiệt độ nội tạng (core body temperature) sẽ giảm xuống, báo hiệu cho chúng ta biết đã đến giờ đi ngủ, nhưng ăn vặt vào đêm khuya có thể cản trở điều đó.

Trong trường hợp đó, tắm nước nóng có phản tác dụng không? Không. Ngay khi bạn bước ra khỏi bồn tắm, nhiệt độ da giảm nhanh sẽ tăng cường sự giảm nhiệt tự nhiên vào ban đêm và cải thiện giấc ngủ của bạn. Chỉ cần ngâm chân trong nước ấm cũng có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn khoảng 15 phút.

Ngâm chân được gọi là "phương pháp an toàn, đơn giản và không dùng thuốc để cải thiện chất lượng giấc ngủ". Phân tích tổng hợp từ một số thử nghiệm cho thấy tắm vòi sen, ngâm chân hoặc tắm bồn bằng nước ấm chỉ trong mười phút, 1-2 giờ trước khi đi ngủ, có thể giúp chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Nước ấm sẽ làm các mạch máu đặc biệt nối động mạch và tĩnh mạch ở lòng bàn tay và lòng bàn chân giãn ra, tăng cường truyền nhiệt từ nội tạng đến bàn tay và bàn chân, tản nhiệt để đạt được mức giảm nhiệt độ nội tạng gây buồn ngủ.

Người cao tuổi có phản ứng với nhiệt độ chậm hơn - điều này phần nào giải thích tình trạng khó ngủ liên quan đến tuổi tác - và điều đó khiến các biện pháp giúp tăng tuần hoàn ở bàn tay và bàn chân càng trở nên quan trọng hơn.

Có cách nào để đạt được điều này mà không bị ướt không? Bạn có thể sử dụng bình nước nóng để chườm chân. Còn mang tất giữ ấm thì sao? Một nghiên cứu trong đó các nam thanh niên bắt đầu mang tất một giờ trước khi đi ngủ không ghi nhận được bất kỳ cải thiện chủ quan nào về chất lượng giấc ngủ.

Tuy nhiên, về mặt khách quan, các đối tượng đã ngủ nhiều hơn khoảng nửa tiếng so với khi không mang tất, nhờ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn và ít thức giấc trong đêm hơn.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Điều gì xảy ra khi dành 30 phút mỗi ngày để đọc sách

Dành thời gian đọc sách mỗi ngày không chỉ giúp mở rộng kiến thức mà còn có thể hỗ trợ não bộ, giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và sức khỏe tinh thần.

07:30 22/8/2026

Michael Greger

NXB Trẻ

Ngâm chân nước ấm ngâm chân nước ấm giấc ngủ

    Đọc tiếp

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    State Hall của Thư viện Quốc gia Áo tại Vienna được xem là một trong những sảnh thư viện hoàng gia tráng lệ trên thế giới. Mỗi năm nơi đây có thể đón hơn 300.000 lượt khách.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý