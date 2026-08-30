Vì sao mới quan hệ được một tháng mà tuổi thai đã là 6 tuần?

Nhiều cặp đôi bất ngờ khi mới quan hệ khoảng một tháng nhưng kết quả khám cho thấy thai đã 6 tuần. Bác sĩ giải thích nguyên nhân nằm ở cách tính tuổi thai y khoa.

Trong y khoa, tuổi thai thường được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng (LMP). Ảnh: Magnific.

Nhiều phụ nữ không khỏi bất ngờ khi kết quả khám thai cho thấy thai đã được 6 tuần, trong khi họ mới kết hôn hoặc mới quan hệ với chồng khoảng một tháng. Sự chênh lệch này đôi khi khiến các cặp đôi lo lắng, nghi ngờ, thậm chí đặt câu hỏi liệu tuổi thai có được tính chính xác hay không.

Tuy nhiên, thực tế rất đơn giản: tuổi thai không được tính theo cách mà nhiều người vẫn nghĩ. Các bác sĩ sử dụng một phương pháp tính tuổi thai tiêu chuẩn, trong đó thời điểm bắt đầu được tính sớm hơn thời điểm thụ thai thực tế.

Cách tính tuổi thai

Theo Times of India, trong y khoa, tuổi thai thường được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng (LMP). Điều đó có nghĩa là "đồng hồ thai kỳ" bắt đầu chạy trước khi quá trình thụ tinh thực sự xảy ra. Đây là mốc dễ xác định hơn so với ngày trứng được thụ tinh, bởi rất ít phụ nữ có thể biết chính xác thời điểm trứng gặp tinh trùng.

Thông thường, quá trình rụng trứng xảy ra khoảng 14-15 ngày sau khi bắt đầu kỳ kinh cuối. Quá trình thụ tinh thường diễn ra quanh thời điểm này. Do đó, xét về mặt sinh học, quá trình hình thành thai thực tế thường bắt đầu khoảng 2 tuần sau mốc mà bác sĩ sử dụng để tính tuổi thai.

Khoảng cách này chính là lý do khiến tuổi thai trên giấy khám có thể nhiều hơn so với thời gian người phụ nữ thực sự mang thai.

Theo cách tính này, khoảng thời gian khoảng 2 tuần đầu tiên của thai kỳ thực chất xảy ra trước khi quá trình thụ tinh diễn ra. Thông thường, quá trình rụng trứng xảy ra khoảng giữa chu kỳ kinh, sau đó trứng có thể được thụ tinh. Nếu quá trình này thành công, phôi tiếp tục di chuyển và làm tổ trong niêm mạc tử cung.

Vì vậy, khi bác sĩ thông báo một phụ nữ mang thai 6 tuần, con số này không có nghĩa phôi thai đã được hình thành cách đây đúng 6 tuần. Xét theo thời điểm thụ tinh, tuổi của phôi thường ít hơn khoảng 2 tuần so với tuổi thai được ghi nhận trên hồ sơ y tế.

Chẳng hạn, một phụ nữ có kết quả khám cho thấy thai 6 tuần. Nếu chỉ tính từ thời điểm thụ thai, quá trình hình thành phôi có thể mới diễn ra khoảng 4 tuần trước đó. Chính khoảng chênh lệch này dễ khiến nhiều người nhầm lẫn khi đối chiếu tuổi thai với ngày cưới, ngày quan hệ hoặc thời điểm họ cho rằng mình bắt đầu mang thai.

Vì sao bác sĩ không tính tuổi thai từ ngày thụ thai?

Có một lý do rất thực tế: mọi người không thể xác định chính xác ngày thụ thai. Ngay cả ngày rụng trứng cũng có thể thay đổi giữa các chu kỳ. Trong khi đó, ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối thường dễ nhớ và dễ xác định hơn.

Việc sử dụng mốc này giúp bác sĩ:

Theo dõi sự phát triển của thai nhi nhất quán.

Ước tính ngày dự sinh.

Xác định thời điểm phù hợp để thực hiện các xét nghiệm và siêu âm.

Xây dựng lịch chăm sóc thai kỳ rõ ràng và thống nhất.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng có giới hạn. Không phải phụ nữ nào cũng có chu kỳ kinh đều đặn và ngày rụng trứng không phải lúc nào cũng xảy ra đúng giữa chu kỳ. Vì vậy, tuổi thai ban đầu có thể được điều chỉnh dựa trên kết quả siêu âm, đặc biệt là siêu âm ở giai đoạn sớm của thai kỳ.

Điều quan trọng là không nên dùng tuổi thai trên giấy khám để xem là ngày thụ thai. Việc thai được ghi nhận 6 tuần trong khi người phụ nữ mới kết hôn hoặc mới quan hệ khoảng một tháng hoàn toàn có thể xảy ra do cách tính tuổi thai nói trên.