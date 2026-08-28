Thời điểm lý tưởng nhất để mang thai lần 2

Mang thai quá sớm sau lần sinh trước có thể khiến cơ thể người mẹ chưa kịp hồi phục. Các gia đình nên cân nhắc khoảng cách phù hợp trước khi sinh con thứ hai.

Các cặp vợ chồng cần có kế hoạch cẩn thận trước khi dự định sinh em bé thứ hai. Ảnh: Magnific.

Khi nào là thời điểm thích hợp để sinh em bé thứ hai? Đây là câu hỏi được nhiều cặp vợ chồng cân nhắc. Bên cạnh sự sẵn sàng về tâm lý, điều kiện gia đình và kế hoạch cá nhân, sức khỏe của người mẹ và em bé tiếp theo cũng là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Nhiều cặp đôi chưa biết rằng khoảng cách giữa hai lần mang thai có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguy cơ biến chứng trong thai kỳ và sức khỏe của cả mẹ lẫn em bé.

Vì sao không nên mang thai quá sớm?

Theo Times of India, mang thai và sinh con khiến cơ thể người phụ nữ trải qua nhiều thay đổi, đồng thời tiêu hao một lượng đáng kể các chất dinh dưỡng như sắt, folate và canxi. Sau sinh, người mẹ còn có thể tiếp tục mất nhiều năng lượng và dưỡng chất trong quá trình cho con bú.

Nếu mang thai lần nữa khi cơ thể chưa kịp hồi phục, người mẹ có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và thể chất của thai kỳ mới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc duy trì khoảng cách phù hợp giữa các lần mang thai có thể giúp giảm nguy cơ bất lợi đối với mẹ, thai nhi và trẻ sơ sinh. WHO khuyến nghị sau một lần sinh sống, phụ nữ nên chờ ít nhất 24 tháng trước khi cố gắng mang thai tiếp. Điều này tương đương với khoảng 33 tháng giữa hai lần sinh, nếu tính một thai kỳ kéo dài khoảng 9 tháng.

Trong khi đó, theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), phụ nữ nên tránh khoảng cách giữa hai lần mang thai dưới 6 tháng. Với những trường hợp mang thai lại trước 18 tháng, bác sĩ cần tư vấn cụ thể về những lợi ích và nguy cơ dựa trên tình trạng của từng người.

Không phải phụ nữ nào cũng giống nhau

Không có một khoảng cách duy nhất phù hợp với tất cả phụ nữ. Thời điểm mang thai lần hai còn phụ thuộc vào tuổi của người mẹ, sức khỏe tổng thể, tình trạng dinh dưỡng, những biến chứng từng gặp trong thai kỳ trước và cách sinh.

Đặc biệt, phụ nữ từng sinh mổ cần trao đổi với bác sĩ trước khi lên kế hoạch mang thai tiếp theo. Việc đánh giá thời gian hồi phục và tình trạng sức khỏe của người mẹ giúp bác sĩ đưa ra lời khuyên phù hợp với từng trường hợp.

ACOG cũng lưu ý rằng khoảng cách giữa các lần mang thai là một phần quan trọng trong kế hoạch sức khỏe sinh sản và nên được trao đổi giữa người phụ nữ với bác sĩ sản phụ khoa.

Nếu dự định sinh em bé thứ hai, người mẹ không nên chỉ tính toán thời điểm mà còn cần chuẩn bị sức khỏe trước khi thụ thai.

Một chế độ ăn đa dạng, giàu protein, rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn chất béo lành mạnh giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết. Người mẹ cũng nên kiểm tra sức khỏe, rà soát các bệnh lý đang mắc và trao đổi với bác sĩ về việc bổ sung axit folic cũng như các vitamin, khoáng chất cần thiết trước khi mang thai.