Vích quý hiếm nặng 120 kg mắc lưới ngư dân được thả về biển

Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) đã phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển (xã Đất Mũi) và ngư dân tiến hành thả một cá thể vích quý hiếm trở lại biển.

​Trước đó, vào khoảng 4h ngày 18/7, ông Trần Bé Ngoan (sinh năm 1987, ngụ ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi) trong quá trình khai thác thủy sản trên biển đã phát hiện một cá thể vích dài gần 1 mét, nặng khoảng 120 kg bị mắc vào lưới đánh cá của ngư dân.

​Ngay sau khi phát hiện, nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo tồn động vật hoang dã, ông Ngoan đã kịp thời cứu hộ, đưa cá thể vích lên tàu và chủ động di chuyển vào bờ để trình báo cho Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Cá thể vích nặng tới 120 kg.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Đất Mũi đã lập tức phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển cùng các ngư dân kiểm tra tình trạng sức khỏe của con vật, sau đó tổ chức thả cá thể vích này về với môi trường tự nhiên.

​Trung tá Đinh Hoàng Thân cho biết thêm, vích là một trong những loài rùa biển quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, hiện đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Các lực lượng chức năng tiến hành thả vích về biển.

Hành động kịp thời và đầy tinh thần trách nhiệm của ông Trần Bé Ngoan là việc làm rất đáng biểu dương, góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức của cộng đồng đối với công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp tại địa bàn ven biển.