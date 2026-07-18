Lũ quét xuyên thủng những ngôi nhà bê tông ở Lai Châu

Ông Hà Văn Phong, người dân sống gần khu vực xảy ra lũ quét, cho biết ông chưa từng chứng kiến trận thiên tai nào có sức tàn phá lớn như vậy. “Chỉ trong thời gian rất ngắn, nước cùng đất đá từ trên núi đổ xuống rất mạnh. Khi quay lại, nhiều căn nhà trong xóm đã bị hư hỏng, có nhà chỉ còn vài mảng tường đứng lại. Nhìn cảnh tượng này, ai cũng bàng hoàng”, ông Phong nói.