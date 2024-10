Vị thế đang lên của Raya

"Tuyển Tây Ban Nha đã có số 1 mới", AS tuyên bố. Màn trình diễn ấn tượng của David Raya khiến Unai Simon phải lo lắng. Trước đó, ngôi sao thuộc biên chế Bilbao luôn là cái tên được chọn bắt chính cho tuyển Tây Ban Nha.

Trong trận đấu gần nhất với Đan Mạch, Raya đã có những pha cứu thua xuất thần, góp phần giúp Tây Ban Nha giữ sạch lưới và giành chiến thắng 1-0. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất trận.

Raya đang trải qua khoảnh khắc thăng hoa trong sự nghiệp. Anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất tháng 9 của Arsenal và đang là chốt chặn tin cậy của tuyển Tây Ban Nha.

Trong 4 trận gần nhất khoác áo "La Roja", Raya đã giữ sạch lưới 3 trận và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Phong độ ấn tượng này khiến Unai Simon phải lo lắng. Thủ môn của Bilbao đang dính chấn thương cổ tay và chỉ có thể trở lại vào tháng 3/2024. Khi đó, anh có thể mất vị trí chính thức vào tay Raya.

Ở tuổi 29, Raya đang ở độ chín của sự nghiệp. Anh đã chứng minh được tài năng của mình tại Premier League và đang trên đường trở thành thủ môn số 1 của Tây Ban Nha.

Mikel Arteta đã sớm nhận ra tài năng của Raya. Ông không ngần ngại đẩy Aaron Ramsdale lên ghế dự bị để nhường chỗ cho thủ thành người đồng hương. Sau một mùa giải thi đấu dưới dạng cho mượn, Arsenal đã mua lại Raya với giá 31 triệu euro. Thương vụ đắt giá này từng bị CĐV phản đối nhưng sau vài tháng, người hâm mộ coi việc chiêu mộ Raya là một "món hời".

Ngôi sao sinh năm 1995 có khả năng làm chủ vùng cấm và thực hiện những pha cứu thua ở độ khó rất cao. Khả năng chơi chân của Raya cũng ở mức khá.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.