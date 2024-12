Vì sao tuyển Việt Nam vẫn đá ở sân Việt Trì nếu vào chung kết?

Tuyển Việt Nam nếu đi tiếp sẽ đá trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 (AFF Cup) trên sân Việt Trì (Phú Thọ) thay vì SVĐ quốc gia Mỹ Đình có sức chứa hơn 4 vạn chỗ ngồi.

Tuyển Việt Nam đang có thành tích rất thuận lợi mỗi khi đá trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: Bảo Ngọc.

Sau trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024, nếu vào chung kết, tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ) trận lượt đi, sau đó đá trận chung kết lượt về trên sân khách.

Như vậy, từ đầu giải, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ thi đấu trên sân Việt Trì (sân nhà), nói không với SVĐ Quốc gia Mỹ Đình có sức chứa lớn hơn gấp đôi, đi kèm với những điều kiện, cơ sở vật chất tốt.

Việc tuyển Việt Nam không về sân Mỹ Đình ở trận chung kết (nếu đi tiếp) khiến nhiều người thắc mắc. Nếu ở vòng bảng, tuyển Việt Nam phải đá trên sân Việt Trì do sân Mỹ Đình tổ chức concert "Anh trai say hi" trong 2 ngày 7/12 và 9/12. Tuy nhiên, trận chung kết lượt đi phải tới 3/1/2025 mới được tổ chức nên đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có thể trở về Hà Nội để thi đấu.

Nhưng thực tế VFF lại không phải là đơn vị quyết định tới việc tổ chức các trận ASEAN Cup 2024 trên sân Mỹ Đình, mà là Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Ông Winston Lee, Tổng Thư ký AFF, cho biết. "Quyết định để tuyển Việt Nam thi đấu ở sân Việt Trì tuân thủ theo quy định của giải đấu. Theo đó Liên đoàn chủ nhà phải đảm bảo sử dụng đúng sân vận động đã được đăng ký với LĐBĐ Đông Nam Á- AFF trong suốt thời gian diễn ra giải. Chúng tôi chỉ xem xét yêu cầu thay đổi địa điểm nếu sân vận động được đăng ký không thể sử dụng trong trường hợp có lý do bất khả kháng”.

Được biết, trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup, đại diện AFF cũng đã đi khảo sát mặt sân và các phòng chức năng của SVĐ Mỹ Đình. Phía AFF khẳng định mặt cỏ sân Mỹ Đình không đảm bảo chất lượng, đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu tại Việt Trì.

Còn với trận chung kết lượt đi có thể mặt cỏ hồi phục kịp, AFF và VFF có muốn cho tuyển Việt Nam đá trên sân Mỹ Đình cũng không được bởi chỉ trong 3 ngày (sau trận bán kết lượt về gặp Singapore), việc chuẩn bị các hạng mục phục vụ cho trận đấu như bảng biển quảng cáo, các phòng chức năng, hệ thống internet, truyền hình... sẽ không kịp. "Ít nhất chúng tôi phải có 5 ngày mới có thể vận chuyển và lắp đặt các thiết bị", đại diện VFF khẳng định.

Như vậy, dù sân Việt Trì có sức chứa hạn chế, đồng nghĩa với việc khán giả ít có cơ hội được vào sân cổ vũ tuyển Việt Nam, khiến cơn sốt vé được đẩy lên cao, nhưng VFF vẫn không chọn sân Mỹ Đình để tổ chức trận chung kết lượt đi ASEAN Cup một khi thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua Singapore giành vé đi tiếp.