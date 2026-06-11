Vì sao tiếp tục hoãn phiên phúc thẩm vụ Nguyễn Văn Hậu 'thâu tóm' đất sân bay?

Do bị hại và luật sư có đơn xin hoãn phiên tòa để có thêm thời gian thu thập chứng cứ, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định tái mở lại vào ngày 29/6.

Dự kiến ngày 10/6, Tòa án Quân sự Trung ương tái mở phiên phúc thẩm vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, do một số bị hại có đơn xin hoãn phiên để có thêm thời gian thu thập, bổ sung chứng cứ. Một số luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cũng có đơn xin hoãn phiên với lý do bất khả kháng ảnh hưởng tới việc xét xử vụ án.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những bị hại trong vụ án, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa lần nữa.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó giữa tháng 5, phiên tòa cũng phải tạm hoãn do bị hại muốn có thời gian thu thập, bổ sung chứng cứ; còn tình trạng sức khỏe của bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) không đảm bảo để ra tòa.

Phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo sẽ được mở lại vào ngày 29/6.

Hồi tháng 1/2026, Tòa án Quân sự Quân khu 5 (cấp sơ thẩm) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu mức án 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt 30 năm tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Hậu phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Cùng tội, Tòa phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng (chị gái của Hậu) 7 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 4 năm 6 tháng tù của bản án trước, buộc bị cáo Hằng phải chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù.

2 bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Một số bị cáo khác, có cả cựu lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo hoặc phạt hơn 5 năm tù.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định sân bay Nha Trang cũ diện tích hơn 238 ha, giáp đường biển đẹp nhất tỉnh Khánh Hòa, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân. Năm 2015, Chính phủ chấp thuận đề nghị của tỉnh, cho phép chuyển giao đất này cho tỉnh Khánh Hòa để phát triển dự án kinh tế, đô thị, dịch vụ.

Tuy nhiên, tháng 4/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa lại phê duyệt quy hoạch dự án, chủ đầu tư là Tập đoàn Phúc Sơn, không qua đấu thầu. Cơ quan tố tụng cho rằng dù được giao trái phép, pháp lý chưa rõ ràng, bị cáo Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo cấp dưới quảng cáo rầm rộ, phân lô, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng cho các nhà đầu tư, thu về hơn 7.000 tỷ đồng .