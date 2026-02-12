Vì sao Super League sụp đổ?

Phán quyết có lợi từ tòa án không đủ cứu một dự án thiếu đồng thuận, và Super League rốt cuộc gục ngã vì đi ngược lại cấu trúc mở vốn là nền tảng của bóng đá châu Âu.

Chủ tịch Florentino Perez và Joan Laporta sau cùng đã rút khỏi dự án Super League.

Super League từng được quảng bá như cuộc cách mạng lớn nhất lịch sử bóng đá cấp CLB. Những người đứng sau tin rằng họ có đủ tiềm lực tài chính, đủ ảnh hưởng và cả cơ sở pháp lý để thách thức UEFA.

Nhưng sau tất cả, dự án ấy khép lại trong hoài nghi. Nó để lại một thực tế rõ ràng: bóng đá không thể bị tái cấu trúc chỉ bằng quyền lực và tiền bạc.

Phán quyết thắng UEFA, nhưng thua lòng người

Bước ngoặt pháp lý đến từ phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu tại Luxembourg. Tòa đứng về phía Super League trong tranh chấp với UEFA liên quan đến thế độc quyền tổ chức các giải đấu. Theo đó, các tổ chức có quyền tự thành lập giải đấu riêng mà không cần xin phép UEFA, và UEFA không được phép trừng phạt những đội bóng tham dự.

Về mặt luật pháp, đây là chiến thắng quan trọng. Nó làm lung lay nền tảng quyền lực mà UEFA duy trì suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một phán quyết thuận lợi không đồng nghĩa với khả năng triển khai thành công.

Super League thiếu sự đồng thuận chính trị và xã hội. Làn sóng phản đối từ người hâm mộ, các giải quốc nội và thậm chí cả chính phủ một số quốc gia đã tạo ra sức ép khổng lồ. Trong một môn thể thao gắn chặt với cộng đồng như bóng đá, yếu tố cảm xúc và truyền thống có sức nặng không kém bất kỳ văn bản pháp lý nào.

Dự án Super League từng làm rung chuyển bóng đá châu Âu.

Ngay sau khi dự án được công bố, cấu trúc quyền lực trong bóng đá châu Âu rung chuyển. Andrea Agnelli, khi đó là Chủ tịch Juventus và cũng đứng đầu Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA), từ chức.

Vị trí này được trao cho Nasser Al Khelaïfi, đại diện của nhóm CLB lựa chọn ở lại với UEFA. Khi các CLB Anh rồi đến các CLB Italy lần lượt rút lui, Super League thu hẹp thành cuộc đối đầu giữa Florentino Perez và Joan Laporta. Sự rạn nứt nội bộ khiến dự án càng thêm mong manh.

Gót chân Achilles: Giải đấu khép kín

Điểm gây tranh cãi nhất của Super League là mô hình khép kín. Ban đầu, ý tưởng gồm một bảng 20 đội, trong đó 15 CLB sáng lập được đảm bảo suất cố định mỗi mùa. Điều này đi ngược với nguyên tắc thăng hạng-xuống hạng và cạnh tranh dựa trên thành tích vốn là linh hồn của bóng đá châu Âu.

Trước áp lực dữ dội, Super League buộc phải thay đổi. Dự án chuyển sang mô hình ba hạng đấu: Star League, Gold League và Blue League, mỗi giải gồm 36 đội. Cách phân bổ suất dựa trên thành tích tại các giải quốc nội, tương tự hệ thống của Champions League, Europa League và Conference League hiện nay.

Sự điều chỉnh này cho thấy ban tổ chức nhận ra sai lầm ban đầu. Tuy nhiên, khi thể thức mới gần như trùng lặp với hệ thống của UEFA, câu hỏi được đặt ra: Super League còn khác biệt ở điểm nào? Nếu mô hình không thực sự đột phá, lợi thế cạnh tranh duy nhất còn lại là tài chính.

Dự án Super League vấp phải sự phản đối từ người hâm mộ.

Một trong những cam kết gây chú ý nhất của Super League là phát sóng toàn bộ giải đấu miễn phí qua nền tảng streaming mang tên Unify. Ý tưởng này bị nghi ngờ về tính khả thi, nhưng lại phản ánh xu hướng mới của thị trường bản quyền.

FIFA đã phát Club World Cup qua DAZN. UEFA cũng ký kết với Amazon tại một số quốc gia và cân nhắc mở rộng mô hình phát trực tuyến ở các thị trường trọng điểm.

Về tài chính, ngay từ đầu có thông tin ngân hàng đầu tư JP Morgan sẵn sàng cấp 3,5 tỷ USD để khởi động dự án. Điều đó cho thấy Super League không thiếu nguồn lực. Song song với đó, làn sóng đầu tư từ các quỹ và tỷ phú vào bóng đá ngày càng mạnh.

Phần lớn CLB Anh thuộc sở hữu nhà đầu tư Mỹ. Atletico de Madrid cũng nằm trong tay các nhóm vốn ngoại. Bóng đá đỉnh cao đã trở thành ngành công nghiệp toàn cầu, nơi dòng tiền có ảnh hưởng sâu rộng.

Tuy nhiên, chính sự thương mại hóa quá nhanh lại khiến Super League bị nhìn nhận như biểu tượng của tham vọng tư nhân lấn át giá trị cộng đồng. UEFA, dù cũng vận hành theo logic thị trường, vẫn giữ được hình ảnh đại diện cho cấu trúc mở và nguyên tắc thành tích.

Super League thất bại không phải vì thiếu tiền hay thiếu cơ sở pháp lý. Nó thất bại vì đi quá xa so với nền tảng truyền thống mà bóng đá châu Âu được xây dựng. Dự án ấy có thể đã khép lại, nhưng những vấn đề nó đặt ra, về quyền lực, tài chính và tương lai mô hình thi đấu, vẫn còn nguyên giá trị.