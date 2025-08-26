Vì sao sôcôla đựng trong cốc màu đỏ lại 'ngon' hơn?

Sôcôla nóng phục vụ trong cốc màu đỏ được ưa thích hơn so với cốc màu trắng, và các loại nước có gas được đánh giá là đã khát hơn khi rót vào ly thủy tinh màu xanh lam.

Ngoài màu sắc của thức ăn và ánh sáng trong nhà hàng, màu sắc đồ chứa món ăn cũng có thể thay đổi cả hương vị và sự thích thú đối với những gì bạn ăn. Sôcôla nóng phục vụ trong cốc màu đỏ được ưa thích hơn so với cốc màu trắng, và các loại nước có gas được đánh giá là đã khát hơn khi rót vào ly thủy tinh màu xanh lam so với ly thủy tinh màu đỏ, xanh lục, hay vàng.

Đó là do mối liên hệ giữa màu sắc và nhiệt độ mà chúng ta đã học được. Đỏ, vàng, và cam là những màu “nóng”. Xanh lam và trắng là màu “lạnh”. Những màu này không chỉ đại diện cho nhiệt độ vật lý của các trải nghiệm nguyên mẫu - mặt trời có màu đỏ-cam-vàng, băng và nước có màu xanh lam và màu trắng - chúng còn gợi lên những kỳ vọng về tâm lý và cảm xúc của chúng ta.

Những màu nóng mang lại cảm giác ấm cúng, và màu lạnh mang lại sảng khoái. Bởi vậy, sôcôla nóng ngon hơn khi đựng trong cốc màu nóng, và nước uống có gas đã khát hơn khi phục vụ trong ly màu lạnh.

Màu sắc tác động đặc biệt tới vị giác. Ảnh: Gourmet du Village.

Màu của bộ đồ ăn cũng làm thay đổi cảm nhận vị giác của chúng ta. Trong một nghiên cứu của Charles Spence và Phòng Thí nghiệm nghiên cứu đa mô thức giác quan, những người tham gia đánh giá bắp rang caramel mặn hơn khi ăn trong thố đựng màu xanh lam, và bắp rang thông thường ngọt hơn khi ăn trong thố màu đỏ.

Dựa trên những trải nghiệm của chúng ta với trái cây chín, màu đỏ có xu hướng khiến tất cả thực phẩm có vị ngọt hơn, và ngay cả khi thực phẩm đó không có màu đỏ, hiệu ứng làm ngọt của màu đỏ cũng có thể chuyển từ vật chứa thực phẩm sang bản thân thực phẩm. Tương tự, chúng ta đã học được mối liên hệ giữa màu xanh lam và vị mặn - ví dụ, đại dương có màu xanh lam và nước biển thì mặn - nên thố màu xanh lam khiến bắp rang có vẻ mặn hơn.

Spence và các cộng sự cũng phát hiện một món tráng miệng, chẳng hạn món kem mousse dâu, có vị ngọt hơn khi được phục vụ trên đĩa màu trắng so với đĩa màu đen. Lý do ở đây là sự tương phản màu sắc rõ rệt. Kem mousse dâu trông đỏ hơn trên chiếc đĩa trắng, và do màu đỏ là tín hiệu cho vị ngọt, màu đỏ tăng cường của món tráng miệng màu hồng trên đĩa trắng khiến nó có vẻ ngọt hơn.