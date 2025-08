Vì sao phụ nữ chóng già?

Phụ nữ hiện đại phải chống chọi với rất nhiều áp lực, từ cả công việc và đời sống cá nhân. Sự căng thẳng này làm cho gan hoạt động kém hiệu quả, khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn.

Căng thẳng kéo dài khiến phụ nữ lão hóa nhanh hơn. Ảnh minh họa: P.Đ.

Có câu: “Mười người phụ nữ, chín người khó ở”. Bạn có thể hiểu câu này nghĩa là 90% phụ nữ hay vướng bận nhiều điều, không thể hoàn toàn thảnh thơi và hạnh phúc. Vì vậy họ cần tới Tiêu Dao Tán, một bài thuốc giúp người sử dụng cảm thấy thanh thản thoải mái. Đây là một trong mười phương thuốc nổi tiếng của y học cổ truyền Trung Quốc.

Vậy tại sao phụ nữ lại hay phiền muộn, khó có thể sống thảnh thơi và thoải mái? Để lý giải điều này, ta cần xét trên hai phương diện là xã hội và tâm lý. Nếu như ở thời xưa, phụ nữ chịu nhiều ràng buộc khắt khe của xã hội dẫn đến dễ sinh ra phiền muộn, uất ức thì ngày nay, dù đã được độc lập tự chủ hơn, nữ giới vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác.

Trên mạng, từng phổ biến câu nói đùa rằng phụ nữ Trung Quốc hiện đại có bốn nỗi bất hạnh: Chǎm lo cho bạn đời như một người mẹ, làm vợ như một người bảo mẫu, nuôi dạy con như bà mẹ đơn thân và trải qua cuộc sống hôn nhân như quả phụ.

Ở đây, chúng ta sẽ không bàn đến những nguyên nhân sâu xa hay vấn đề phức tạp của thực trạng xã hội, mà chỉ nói đến sự thật rằng phụ nữ, đặc biệt là những người đã lập gia đình và có con, đến nay vẫn găp nhiều khó khǎn, áp lực trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Vẫn có những người mang định kiến giới, những môi trường thiếu thân thiện và bất công với phụ nữ đã có chồng con. Áp lực nhiều bề khiến nữ giới đi làm cũng khổ, mà chỉ ở nhà chǎm lo gia đình cũng chẳng sung sướng.

Vòng xoáy cuộc sống bộn bề lo toan khiến phụ nữ dễ cǎng thẳng tinh thần, chịu nhiều ấm ức, bất bình, mà nhiều người lại gặp khó khǎn hoặc không dám nói ra nỗi khổ của bản thân.

Nhìn từ góc độ tâm sinh lý, nữ giới tinh tế, nhạy cảm với các kích thích từ bên ngoài hơn nam giới, do đó đa sầu đa cảm, dễ vui dễ buồn và thường hay nghĩ ngợi.

Hơn nữa, như đã nhắc đến trong các bài trước, gan là cơ quan đặc biệt quan trọng với phụ nữ, bởi vậy cǎng thẳng mệt mỏi kéo dài dễ dẫn tới tình trạng can khí ứ trệ, mà gan suy yếu thì sức khỏe và sắc đẹp cũng suy giảm rõ rệt, khiến phụ nữ càng thêm phiền muộn.

Ngoài các biểu hiện tinh thần đi xuống, hay buồn bực, xúc động, các chị em còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác như tức ngực, đau vùng hạ sườn, ǎn uống kém, mất ngủ, cơ thể thiếu sức sống, rêu lưỡi mỏng nhớt.

Vì sao lại có các triệu chứng này?

Bởi vì khi can khí uất kết, hệ thống khí trong cơ thể lưu thông kém sẽ gây chán ǎn; kinh can nằm ở hai bên sườn, kinh mạch không vận hành được trơn tru, dẫn tới hiện tượng tức ngực và đau hạ sườn. Không những vậy, lâu ngày còn kéo theo các bệnh liên quan tới tuyến vú, thậm chí ung thư vú. Can khí uất kết khiến kinh mạch toàn thân trệ, sinh ra u nang hoặc bướu, trong đó bao gồm cả u ác tính.

Nếu uất kết nhất thời do sự cố phát sinh đột ngột thì không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng nếu ủ dột lâu ngày, triệu chứng can khí uất kết nghiêm trọng sẽ dễ dẫn tới khí trệ, huyết hoặc khí uất lâu ngày hóa hỏa gây hỏa uất, khiến bệnh tình trở nên phức tạp.

Vì vậy, nếu là người kĩ tính và hay nghĩ ngợi, khi cảm thấy bản thân đang gặp triệu chứng can khí uất kết, bạn cần điều chỉnh kịp thời. Đừng đợi tới khi khó chịu khắp cơ thể mới đi khám, lúc đó bệnh tình thường đã chuyển biến xấu, thời gian chữa trị cũng sẽ kéo dài.