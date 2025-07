Làm cách nào để giữ được đôi mắt sáng khỏe?

Người sử dụng máy tính thường xuyên sẽ thấy mỏi mắt, không còn thần thái tinh anh. Các loại thuốc nhỏ mắt có tác dụng dưỡng ẩm cho nhãn cầu không giải quyết được tận gốc vấn đề.

Để giữ cho đôi mắt sáng trong như ngọc, cần phải có một lá gan khỏe. Ảnh minh họa: SBS.

Chúng ta đều thấy đôi mắt của trẻ con thường sáng lấp lánh như một viên ngọc, nhưng khi con người dần trưởng thành và bước sang tuổi trung niên, đôi mắt ấy trông lại giống như bị phủ một lớp sương mù. Trên thực tế, điều này không hoàn toàn do tuổi tác. Vẫn có những người tuy đã đứng tuổi nhưng đôi mắt sáng và có thần thái. Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Hãy xem gan của bạn thiếu máu hay không. Ở phần trên chúng ta đã nhắc tới “can tàng huyết”, “can khai khiếu vu mực”, vì vậy mắt không tốt liên quan trực tiếp tới can tạng, can huyết.

Những người dùng nhiều máy tính sẽ hiểu rõ tình trạng này. Ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mắt khô và mỏi, đôi khi còn bị mờ đi, lòng trắng mắt xuất hiện nhiều tia máu.

Để đối phó với chứng khô mắt, có lẽ bạn đã mua nhiều thuốc nhỏ mắt để dưỡng ẩm cho nhãn cầu, nhưng rõ ràng cách này chỉ điều trị được triệu chứng tức thời chứ không thể giải quyết gốc rễ của vấn đề.

Thuốc nhỏ mắt có thể tạm thời cung cấp một số dưỡng chất cho phần ngoài của mắt, nhưng nếu mắt không được máu nuôi dưỡng trong thời gian dài, triệu chứng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Điều này đã được xác nhận bởi y học hiện đại. Đối với ngnời khỏe mạnh, 90% lượng vitamin A được dự trữ trong các tế bào hình sao ở gan.

Khi rối loạn chức nǎng gan, hoạt động giải phóng vitamin A của các tế bào hình sao cũng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến thiếu vitamin A, kéo theo các triệu chứng như: Đục thủy tinh thể, quáng gà, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến mù lòa. Vì vậy nếu gan suy yếu, không có gì ngạc nhiên khi thấy mắt khô, thị lực giảm.

Do đó, nếu bạn cảm thấy mắt khô, mỏi, đờ đẫn mà không có nguyên nhân rõ ràng (ví dự như khóc quá lâu), thì khả nǎng cao là do gan thiếu máu. Còn các tia máu ở lòng trắng mắt là hiện tượng xuất huyết đáy mắt, có thể do can huyết hư, hoặc can hỏa vượng, tóm lại đều liên quan tới gan.

Một số bạn nữ khi đi khám hay đeo kính áp tròng thẩm mỹ, tôi hỏi nguyên do thì thường nhận được câu trả lời là vì mắt dại, chụp ảnh không đẹp. Nếu bạn cũng gặp tình trạng tương tự thì phải chú ý, đừng chỉ tìm cách che đi khuyết điểm, cũng không cần phải uống trà hoa cúc ngay khi thấy mắt khó chịu.

Hoa cúc có công dụng bổ gan sáng mắt, chủ yếu là để trừ can hỏa, muốn dưỡng can huyết cần phải dùng phương pháp khác.Trừ can hỏa mà không dưỡng can huyết cũng giống như chỉ giải quyết phần ngọn mà chưa trị được tận gốc rễ.