Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lược sử về tình bạn - Khám phá bản năng gắn kết của loài người

Cuốn sách là hành trình khám phá khoa học sâu sắc về vai trò quan trọng của tình bạn đối với con người và động vật. Qua các nghiên cứu thực địa và các kết quả phòng thí nghiệm, Lydia Denworth đã chỉ ra rằng những mối liên kết tích cực giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tim mạch và não bộ, trong khi sự cô đơn có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng. Đây là bằng chứng rõ ràng rằng con người được lập trình để kết nối xã hội suốt đời.

Xuất bản

Vì sao phái nữ thích nhắn tin?

  • Chủ nhật, 18/1/2026 08:01 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Với các bạn gái, nhắn tin mới là bước ngoặt. Dù nhắn tin là mặc định của mọi thiếu niên, các bạn gái lại dùng nhiều hơn. Trung bình một thiếu niên gửi 60 tin/ngày, nhưng có trường hợp cô bé 14 tuổi đạt tới 900 cuộc trò chuyện.

Với các bạn trai, trò chơi điện tử là trung tâm của tình bạn. Năm 2018, 97% bé trai chơi game, hiếm khi một mình. Hơn 1/3 coi việc chia sẻ cách chơi là điều đầu tiên khi gặp bạn mới (so với 7% bé gái). Pew cho thấy 71% dùng kết nối giọng nói để cộng tác, trò chuyện, trêu chọc và hơn 3/4 cảm thấy gắn kết hơn khi chơi cùng nhau trực tuyến.

Với các bạn gái, nhắn tin mới là bước ngoặt. Dù nhắn tin là mặc định của mọi thiếu niên, các bạn gái lại dùng nhiều hơn. Trung bình một thiếu niên gửi 60 tin/ngày, nhưng có trường hợp cô bé 14 tuổi đạt tới 900 cuộc trò chuyện. Nghiên cứu năm 2019 của Amy Orben cũng chỉ ra dấu hiệu nhỏ nhưng có ý nghĩa: Các bạn gái dễ suy giảm mức độ hài lòng cuộc sống do thời gian dùng mạng xã hội.

Tại sao lại như vậy vẫn cần nghiên cứu thêm. Orben cho rằng có thể do các bạn gái dễ lo âu, trầm cảm hơn hoặc vì áp lực phải "xinh đẹp" trong mọi bức ảnh. Tôi từng nghe chuyện một nhóm sinh viên đi bơi, dã ngoại vui vẻ, nhưng trên đường về ba cô gái mất cả tiếng tranh cãi chọn ảnh đăng; một trong số họ còn mắc rối loạn ăn uống. Đây là ví dụ mạng xã hội khuếch đại vấn đề vốn có và cho thấy mối liên hệ 2 chiều với sức khỏe tâm lý.

Nhan tin anh 1

Nhắn tin mang tới nhiều giá trị cảm xúc cho các cô gái. Ảnh: Elite Daily.

Công bằng mà nói, cần hỏi: Nếu không lên mạng, thanh thiếu niên sẽ làm gì? Chưa có bằng chứng nhắn tin hay trò chuyện trong trò chơi có giá trị như gặp trực tiếp và nhiều người nghi ngờ điều đó. Nghiên cứu của Ariel Shensa cho thấy: Những bạn trẻ có nhiều bạn ngoài đời cũng hiện diện trên mạng xã hội thì ít trầm cảm hơn. Ông nói: Nếu mạng xã hội mở rộng quan hệ thực tế thì thật tuyệt, nhưng tiếp xúc quá nhiều với người lạ lại tiềm ẩn rủi ro.

Nỗi lo của người lớn về thời gian con trẻ lên mạng đáng để xem xét kỹ: Đó có phải tình bạn thật, như giữa con tôi Jake và Christian, hay chỉ là không muốn chơi game một mình? Một cô gái 15 tuổi có thể nhắn tin suốt buổi sáng, nhưng chiều hôm đó liệu gặp bạn ở trung tâm mua sắm hay chỉ lướt điện thoại thụ động? Sự khác biệt này rất quan trọng. Các bác sĩ nhi khoa ngày càng xem mạng xã hội như một phần trong hội chứng phức tạp hơn, chứ không phải vấn đề đơn lẻ.

Ngay cả khi dùng mạng ở mức bình thường, người lớn vẫn khó hiểu cách trẻ giao tiếp. Tôi từng than phiền rằng chúng chẳng chịu "nói chuyện", nhưng với chúng, một tin nhắn đã là trò chuyện. Tôi nhớ lại tuổi thiếu niên của mình, từng tán gẫu hàng giờ qua điện thoại đến mức nhiều gia đình phải lắp thêm đường dây. Cha tôi hẳn sẽ nói: "Hãy cẩn thận với những gì con mong ước".

Cha mẹ và con cái đều cần tỉnh táo. May mắn thay, các nghiên cứu bắt đầu xác định ngưỡng "vừa phải". Przybylski đưa ra giả thuyết Goldilocks: Sử dụng thiết bị ở mức vừa phải không gây hại, thậm chí có lợi trong thế giới kết nối. (Nói chung, mức này là dưới 2 giờ/ngày trong tuần.) Các nghiên cứu khác cũng cho thấy kết quả tương tự.

Tất cả chúng ta nên nhớ điều này: Mạng xã hội là điều mới mẻ, còn tình bạn thì xưa như chính sự sống trên thảo nguyên châu Phi và nó sẽ không sớm biến mất đâu.

Lydia Denworth/Bách Việt Books-NXB Lao Động

Nhắn tin Nhắn tin Phái nữ Tình bạn

    Đọc tiếp

    Tinh ban o moi quoc gia khac nhau the nao? hinh anh

    Tình bạn ở mỗi quốc gia khác nhau thế nào?

    16:54 4/1/2026 16:54 4/1/2026

    0

    Người Venezuela có nhiều khả năng chọn lòng trung thành với bạn bè hơn là các quy tắc của xã hội - bảy phần mười trong số đó sẽ nói dối.

    Tam nhin dai han khi khoi nghiep hinh anh

    Tầm nhìn dài hạn khi khởi nghiệp

    4 giờ trước 06:51 18/1/2026

    0

    Nếu muốn khởi nghiệp, hãy chọn lĩnh vực mà bạn thấy am hiểu. Điều này rất quan trọng để chúng ta vững bước trên con đường phía trước. Bởi vì khởi nghiệp cần tầm nhìn dài hạn.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý