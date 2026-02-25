Vì sao nước biển ở Gia Lai chuyển màu nâu đỏ?

Dải nước biển dài hàng km thuộc phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai bất ngờ chuyển sang màu nâu đỏ lạ thường, khiến người dân xôn xao.

Liên quan hiện tượng vùng biển thuộc phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai) bất ngờ đổi sang màu nâu đỏ lạ thường, sáng 25/2, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết đã nắm bắt thông tin và có trao đổi với ngành môi trường của địa phương tiến hành khảo sát thực tế.

Khu vực nước biển bị đổi màu.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn, nhiều khả năng đây là hiện tượng “thủy triều đỏ”, hay còn gọi tảo nở hoa. Thông thường, khi tảo phát triển mạnh sẽ cho thấy môi trường nước có hàm lượng chất hữu cơ nhất định.

Về nguồn gốc chất hữu cơ, theo lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai có hai khả năng.

Thứ nhất, có thể xuất phát từ các nguồn thải trong đất liền theo dòng chảy đổ ra biển. Thứ hai, không loại trừ yếu tố hải lưu từ ngoài khơi đưa khối nước giàu dinh dưỡng vào bờ, kích thích tảo phát triển. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân, ngành môi trường sẽ khảo sát.

Cũng theo lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, hiện tượng này thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, khoảng vài ngày. Khi lượng chất hữu cơ bị tảo tiêu thụ hết, màu nước sẽ dần trở lại bình thường. Trước đây, vùng biển Gia Lai cũng từng xuất hiện hiện tượng tương tự.

Khu vực biển trước đó đổi màu đã trở lại bình thường.

Sáng cùng ngày, ông Trần Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc, cho biết khu vực biển đã trở lại bình thường. Theo ông Lâm, tại vị trí xuất hiện tảo, ruốc biển kéo vào nhiều để ăn tảo nên ngư dân trúng đậm.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, tại khu vực bờ biển thuộc phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai), một dải nước hàng km bất ngờ đổi màu nâu đỏ, có thể quan sát bằng mắt thường.