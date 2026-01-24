Bức họa kỳ lạ ở di tích Khâm Thiên Giám triều Nguyễn

Bức họa kỳ lạ có hình thức như bản đồ vẽ bằng nét mực đen với nhiều ký hiệu với hệ chữ Hán - Pháp - Việt phát lộ trong lúc vệ sinh tường di tích Khâm Thiên Giám.

Ghi nhận của Báo Điện tử VTC News sáng 23/1, quá trình vệ sinh, bóc tách lớp sơn trên tường Khâm Thiên Giám triều Nguyễn nằm trên đường Hàn Thuyên (phường Phú Xuân, TP Huế - di tích đang chờ xếp hạng di tích cấp Quốc gia) bất ngờ phát lộ bức họa có hình thức giống bản đồ xuất hiện.

Bức họa với hình thức, đường nét giống bản đồ phát lộ trong lúc làm vệ sinh tường Khâm Thiên Giám triều Nguyễn.

Theo đó, bức họa được vẽ bằng nét màu đen, thể hiện nhiều ký hiệu và dòng chữ với ba hệ chữ Hán - Pháp - Việt, trong đó chữ Hán chiếm số lượng lớn. Nội dung chữ Việt nhắc đến các địa danh quen thuộc của Huế như An Cựu, Lợi Nông; chữ Pháp đề cập đến một tuyến đường sắt. Đặc biệt, phía trên cùng bức tường có một dòng chữ Hán cỡ lớn nhưng một số chữ bị phai mờ, mất nét theo thời gian.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, xác nhận nắm thông tin về bức họa trên và sẽ tổ chức kiểm tra, khảo sát tổng thể các bức tường và hạng mục bên trong Khâm Thiên Giám, đồng thời nghiên cứu nội dung bức họa để phục vụ công tác tu bổ, bảo tồn, làm rõ giá trị lịch sử của di tích trong thời gian tới.

Bức họa có nhiều dòng chữ Hán - Pháp và Việt.

Được biết, Khâm Thiên Giám triều Nguyễn được thành lập từ năm 1803 dưới thời vua Gia Long, là nơi tập trung các quan viên làm nhiệm vụ quan sát thiên văn, đo đạc khí tượng thủy văn, dự báo thời tiết, lập lịch âm dương ban hành cho cả nước; đồng thời quản lý thư tịch thiên văn, chọn ngày giờ tốt phục vụ hoạt động của triều đình, nông nghiệp và lễ nghi dân gian.

Tuy nhiên, theo dòng chảy thời gian và biến động lịch sử, công trình hiện xuống cấp, đổ nát nghiêm trọng, nhiều hạng mục không còn giữ được nguyên trạng ban đầu.

Khâm Thiên Giám từng bị người dân thay đổi kết cấu để sử dụng thành nơi sinh sống, hiện nay di tích này đổ nát, hoang tàn.

Thời gian trước, công trình từng bị người dân thay đổi kết cấu, sử dụng làm nơi sinh sống. Việc cải tạo tự phát như chia tách không gian, lắp đặt nhà vệ sinh, sơn sửa tường làm biến dạng cấu trúc di tích. Sau khi người dân di dời, trả lại mặt bằng để phục vụ công tác bảo tồn, trùng tu, bức họa giống bản đồ lộ diện.