Vì sao nhiều người coi mua bảo hiểm nhân thọ là 'ném tiền qua cửa sổ'?

Bản chất của việc mua bảo hiểm nhân thọ là chuẩn bị để ứng phó cho các rủi ro có thể xảy đến trong tương lai. Giá trị của nó không thể hiện rõ ràng khi khách hàng bình an vô sự.

Bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp khách hàng ứng phó với những biến cố có thể xảy ra trong tương lai. Ảnh: T.C.

Mỗi lần nhận được thông báo đóng phí bệnh hiểm nghèo cho năm sau từ công ty bảo hiểm, tôi lại thấy tiếc vì khoản tiền đóng cho năm vừa rồi lãng phí. Nhưng đó chẳng phải là việc tốt hay sao?

Chứng minh rằng xui xẻo không tìm đến bạn. Đồng thời mỗi lần tái tục bảo hiểm, tôi lại yên tâm hơn vào tương lai, vì dù chẳng may gặp phải chuyện xui xẻo thì tôi cũng đã chuẩn bị để nó không gây ra tác động quá sức chống đỡ đối với tôi.

Như đã nói ở trên, lợi nhuận cao đi kèm rủi ro cao, công ty bảo hiểm đã thay chúng ta gánh vác những ảnh hưởng nếu chuyện chẳng lành xảy ra, tương đương với việc chúng ta chuyển cái xui cho công ty bảo hiểm, vậy thì họ tính một khoản chi phí nhất định cho việc này không phải là điều hiển nhiên hay sao?

Hơn nữa, lợi nhuận của các công ty bảo hiểm đến từ việc san phẳng con sóng rủi ro trong tập mẫu lớn. Mặc dù chúng ta không thể giảm xác suất rủi ro của bản thân bằng tập mẫu lớn, nhưng tại sao không để các công ty bảo hiểm kiếm lời từ việc giảm rủi ro?

Do đó, đối với những rủi ro mà chúng ta không thể gánh chịu, nên chuyển dời chúng dưới hình thức bảo hiểm, ngay cả khi chúng ta phải trả một mức giá nhất định.

Không chỉ đối với bố mẹ bạn, bảo hiểm càng cần thiết với chính bản thân bạn. Mặc dù bạn đang còn trẻ, tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn bố mẹ rất nhiều, nhưng bố mẹ ngày một lớn tuổi và bạn dần trở thành trụ cột chính trong gia đình, nếu bạn mắc bệnh hay gặp tai nạn thì ngoài chi phí y tế, bạn còn chịu tổn thất do không thể đi làm để kiếm sinh hoạt phí, ảnh hưởng tạo thành do bạn đau ốm chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với bố mẹ bạn.

Cuối cùng, là bạn bè nên tôi muốn quan tâm hơn đến cuộc sống cá nhân của bạn, mặc dù bạn luôn lảng tránh vấn đề này. Chẳng phải bạn luôn than rằng không có ai để nương tựa hay sao?

Bạn xem đi, lúc đại học thì cứ vùi mình trong thư viện học bài, đọc sách, sau này đi làm thì suốt ngày tăng ca, chỉ biết đến công việc, hiếm có cơ hội tụ tập nói chuyện với bạn bè. Bạn không tham gia các hoạt động bên ngoài, không mở rộng phạm vi cuộc sống của mình thì làm sao gặp được nhiều người khác giới, làm sao có cơ hội thoát ế đây?

Đúng, cuộc sống đầy rẫy xác suất và có vô số lựa chọn. Dù là công việc hay cuộc sống, chúng ta đều cần nhìn nhận đúng đắn về xác suất, cố gắng bắt lấy cơ hội để những điều tốt đẹp xảy ra, cẩn thận giải quyết các khả năng không tốt có thể xảy đến; đừng đặt nặng biến động xác suất ngắn hạn hay còn gọi là “may mắn”, hãy kiên trì và tích cực, thời gian sẽ đem phần thưởng đến với bạn.