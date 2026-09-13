Vì sao nhiều cặp đôi không thể ngủ chung?

phiền toái nhỏ có thể âm thầm tích tụ trong Mối quan hệ Thói quen ngủ của bạn đời có thể ảnh hưởng đáng kể đến mối quan hệ. Không ít cặp đôi chia tay vì vấn đề liên quan đến giấc ngủ.

Ngủ riêng đang dần được các cặp đôi xem như một giải pháp, không nhất thiết là dấu hiệu rạn nứt; với nhiều người, ngủ riêng giúp cả hai nghỉ ngơi tốt hơn và duy trì mối quan hệ.

Không phải cuộc chia tay nào cũng bắt đầu từ một cuộc cãi vã lớn. Với một số cặp đôi, rạn nứt có thể đến từ những đêm mất ngủ nối tiếp nhau, khi một người ngáy, người kia thức trắng; một người muốn ngủ sớm, người còn lại vẫn xem TV; hoặc cả hai đơn giản là không thể tìm được tư thế và thời gian nghỉ ngơi phù hợp.

Vấn đề không nằm ở việc một người lấy mất vài centimet chăn hay trở mình nhiều lần. Điều đáng nói là người còn lại phải trả giá bằng những đêm ngủ không đủ. Khi tình trạng này kéo dài, sự mệt mỏi có thể theo người đó từ phòng ngủ ra đến công việc, sinh hoạt và cả cách họ tương tác với bạn đời.

Một khảo sát với khoảng 2.000 người trưởng thành tại Mỹ cho thấy gần 1/5 từng kết thúc một mối quan hệ ít nhất một phần vì thói quen ngủ của đối phương. 17% nói đây là nguyên nhân trực tiếp, trong khi 6% xem đó là một yếu tố góp phần dẫn đến chia tay. Khảo sát do công ty dịch vụ nghiên cứu cho nhãn hàng Talker Research thực hiện.

"Hết yêu" vì liên tục mất ngủ

Trong số những trường hợp chia tay có liên quan đến thói quen ngủ, tiếng ngáy xuất hiện trong 62% trường hợp.

Một người tham gia khảo sát mô tả người yêu cũ "ngáy như máy cưa". Nghe có vẻ như một câu chuyện hài hước về đời sống vợ chồng, nhưng tiếng ngáy kéo dài không chỉ là vấn đề của người nằm cạnh.

Trong Sao chúng ta lại ngủ (tựa gốc: Why We Sleep) của Matthew Walker, giáo sư khoa học thần kinh và tâm lý tại Đại học California (thành phố Berkeley, Mỹ), giấc ngủ có khả năng điều chỉnh cảm xúc. Khi giấc ngủ bị gián đoạn hoặc thiếu hụt, cơ thể không đơn giản chỉ cảm thấy buồn ngủ vào ngày hôm sau. Khả năng tập trung, phản ứng với áp lực và kiểm soát cảm xúc cũng có thể bị ảnh hưởng.

Tiếng ngáy là một trong những thói quen ngủ gây khó chịu nhất cho người nằm cạnh. Ảnh: Kampus Production/Pexels.

Điều đó khiến một vấn đề ban đầu thuộc về "người gây ồn" dần trở thành vấn đề của cả hai. Người ngáy có thể không biết mình đã đánh thức bạn đời bao nhiêu lần trong đêm. Người mất ngủ lại phải bắt đầu ngày mới trong trạng thái mệt mỏi.

Bác sĩ chuyên về thần kinh và y học giấc ngủ W. Chris Winter cũng đề cập đến yếu tố thường xuyên làm gián đoạn giấc ngủ trong Bạn muốn có giấc ngủ ngon? (tựa gốc: The Sleep Solution). Ông nhấn mạnh rằng ngủ chập chờn có thể ảnh hưởng đến chất lượng phục hồi của cơ thể nhiều hơn so với chỉ ngủ ít đi vài phút.

Nghiên cứu của Talker Research cũng cho thấy tiếng ngáy cũng không phải nguyên nhân duy nhất khiến cặp đôi chia tay. Khoảng 30% người được hỏi khó chịu vì bạn đời liên tục trở mình, 27% vì bị giành chăn và 24% vì đối phương xem tivi trên giường. Ăn uống trên giường và thường xuyên thức dậy đi vệ sinh đều được 18% người tham gia nhắc đến. Nói chuyện khi ngủ và mộng du lần lượt chiếm 12% và 7%.

Những hành động này không phải lúc nào cũng nằm trong khả năng kiểm soát của một người. Mộng du hay nói chuyện khi ngủ chẳng hạn, khó có thể được xem là lỗi của người đang ngủ. Nhưng với người nằm cạnh, việc liên tục bị đánh thức vẫn có thể là điểm trừ dành cho đối phương.

Ngủ riêng để yêu lâu

Nếu hai người không thể ngủ ngon khi nằm chung, ngủ riêng đôi khi lại là cách để bảo vệ mối quan hệ thay vì dấu hiệu cho thấy tình cảm đã nguội lạnh.

Một nghiên cứu được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Lồng ngực Mỹ năm 2026 ghi nhận trong nhóm các cặp đôi ngủ riêng, lệch giờ sinh hoạt là lý do phổ biến nhất, được 61% người tham gia đề cập. 59% cho biết họ chọn ngủ riêng vì bạn đời cử động quá nhiều trong lúc ngủ. Khoảng 1/6 cặp đôi ngủ riêng ít nhất một lần mỗi tuần và 80% người có bạn đời cho rằng cách sắp xếp này mang lại lợi ích.

Song "ly hôn giấc ngủ" không nhất thiết liên quan đến chuyện ly hôn thực sự, mà đơn giản là việc hai người chọn hai chiếc giường hoặc hai căn phòng để mỗi người có được giấc ngủ tốt hơn.

Nhiều cặp đôi chọn ngủ riêng để hạn chế việc một người làm gián đoạn giấc ngủ của người còn lại. Ảnh: kaboompics/Pexels.

Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Gần 1/3 người trưởng thành từng lựa chọn ngủ riêng với bạn đời. Một khảo sát khác cho thấy 37% từng đi ngủ sớm hoặc muộn hơn mong muốn để điều chỉnh theo lịch của người còn lại.

Tác giả Matthew Walker của Sao chúng ta lại ngủ cho rằng nếu giấc ngủ ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cảm xúc, sự tỉnh táo và cách con người phản ứng với những việc xảy ra trong ngày, việc liên tục hy sinh giấc ngủ để duy trì một thói quen phải ngủ chung chưa chắc là lựa chọn tốt.

Quan trọng hơn, sự khó chịu cần được nói ra trước khi biến thành oán giận. Hai người có thể bắt đầu từ những điều đơn giản như dùng chăn riêng, thống nhất giờ tắt TV, hạn chế ăn uống trên giường hoặc điều chỉnh nhiệt độ phòng.

Với những cặp đôi có lịch sinh hoạt khác nhau, ngủ lệch giờ cũng có thể là một giải pháp. Người phải dậy sớm không cần thức cùng người làm việc đêm hay người dễ tỉnh giấc không nhất thiết phải chịu đựng tiếng động của bạn đời suốt đêm.